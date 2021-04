Kolchagovbarba - l’accademia di belle arti di Napoli celebrity styling - come vestire una star”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Il 13 Aprile, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, in collaborazione con l’azienda di alta moda KolchagovBarba, darà avvio al progetto dal titolo Celebrity Styling, con l’obiettivo di trasferire agli studenti del corso triennale di Fashion Design (ABANA) le principali competenze e strategie professionali per lavorare nel mondo della moda come stilista delle celebrità. “Ci siamo dovuti reinventare” dicono gli stilisti Svetoslav Kolchagov ed Emilio Barba “volevamo continuare la bellissima relazione che avevamo intrapreso con l’Accademia ma con le attuali restrizioni sembrava tutto difficile. Ma grazie alla docente Mariangela Salvati e alla sua determinazione siamo riusciti a creare non solo un workshop ma a dare la possibilità agli studenti del corso triennale di Fashion Design, di mettersi in gioco e confrontarsi con il vero mondo delle star internazionali ” Grazie all’intervento della celebrity stylist Annie Swain e sotto la guida di Mariangela Salvati, Natasha Rezzuti, e Annalisa Buffardi, gli studenti daranno sfogo alla loro immaginazione creando un look inedito per la conduttrice televisiva britannica AJ Odudu. L'incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Direttore dell’Accademia Belle Arti di Napoli, Renato Lori e del Coordinatore del Corso di Fashion Design Angelo Vassallo. Il progetto, a cura di Mariangela Salvati, docente di Fashion Design dell’Accademia Belle Arti di Napoli, si svolgerà in streaming, sottoforma di webinar e workshop , nel corso di sei appuntamenti tematici guidati dalla stessa Mariangela Salvati con Natasha Rezzuti, docente di modellistica e tecnica della confezione, e Annalisa Buffardi, docente di metodologie e tecniche della comunicazione (ABANA). Il lavoro finale previsto dal progetto consiste nella realizzazione di un look per la conduttrice televisiva britannica AJ Odudu, una nuova proposta del Regno Unito, già testimonial dell’Adidas e volto dell’Oreal. AJ Odudu ha condotto The Voice e Grande Fratello, ed è stata paragonata da Vogue Brasile alla nota modella Naomi Campbell. Il progetto culminerà nella partecipazione ad un contest, nella cui fase finale avranno accesso solo alcuni degli studenti del corso di Fashion Design, che avranno disegnato un look in base alle direttive stilistiche indicate dalla celebrity ed illustrate dalla stylist. Il lavoro scelto come definitivo, sarà realizzato dall’azienda KolchagovBarba.