La nuova promessa del manga horror Katsuya Iwamuro sarà ospite di star comics a Comicon Napoli

Manca davvero poco a COMICON Napoli 2024, evento che si conferma ancora una volta come una delle fiere più importanti d'Italia dedicate al mondo del fumetto, dell'illustrazione, dei videogiochi e del mondo ludico. Giunta alla XXIV edizione, anche quest’anno la kermesse promette di essere epicentro di un dialogo vivace e stimolante tra artisti e appassionati, consolidando il suo ruolo di catalizzatore culturale e punto di riferimento imperdibile per chi desidera immergersi a pieno titolo nella cultura pop. In questo clima di grande attesa ed entusiasmo, Star Comics annuncia la sua partecipazione con la presenza di un ospite d’eccezione che promette di lasciare il segno e di rappresentare le nuove frontiere del manga: Katsuya Iwamuro. Il mangaka, una delle nuove promesse del panorama fumettistico giapponese, sarà presente a COMICON dal 25 al 28 aprile 2024 per celebrare l’uscita in Italia di Shibatarian, la sua prima opera serializzata che ha conquistato i lettori di tutto il mondo fin dal primo capitolo pubblicato su Shōnen Jump+, la rivista digitale di Shūeisha. Shibatarian narra la storia di due ragazzi, Hajime Sato e Hajime Shibata, uniti da un'amicizia insolita e dalla passione per il cinema. Ma quando la passione si trasforma in ossessione, il confine tra il reale e l’irreale si sgretola dando vita ad una narrazione che oscilla tra luce e ombra e che dimostra l'incredibile talento grafico di Iwamuro. La sua capacità di creare atmosfere dense di tensione e suspense, grazie a un uso sapiente del contrasto tra tenebre e dettagli luminosi, rende ogni pagina un'opera d'arte capace di catturare l’attenzione del lettore e di trascinarlo lentamente all’interno del suo universo psichedelico e dissonante, dove il terrore e il grottesco si intrecciano grazie al contrasto tra la violenza narrativa e la leggerezza caratteriale di Shibata. Le illustrazioni, delicate ma potenti, rimarcano ancora di più l’elemento disturbante nella storia, affermando Iwamuro come una delle matite più selvaggiamente brillanti degli ultimi anni. Fin dal suo debutto, Shibatarian ha catturato l'attenzione del pubblico, diventando rapidamente un fenomeno editoriale dalla sua pubblicazione su Shonen Jump+. L'opera di Katsuya Iwamuro ha raggiunto immediatamente la cima delle classifiche, riscuotendo in breve tempo un successo straordinario: 1.121.154 visualizzazioni su Shonen Jump+ dopo una sola settimana dall'uscita e un’accoglienza calorosissima anche a livello internazionale su Manga Plus, la controparte globale di Shonen Jump+. Questo impatto ha inaugurato un nuovo fenomeno che ha superato ogni aspettativa, proponendo ai lettori un'esperienza narrativa che si avventura in un universo avvincente e inquietante. L’edizione cartacea, curata da Star Comics e in uscita in Italia il 24 aprile 2024, arriverà proprio alla vigilia di COMICON Napoli anche in edizione Variant Cover, offrendo ai fan e ai nuovi lettori l'opportunità di immergersi completamente nell'universo di Iwamuro e di condividere questa esperienza direttamente con l'autore durante i giorni dell’evento. A partire dal 1° aprile 2024, i lettori potranno scoprire le prime pagine di Shibatarian con la cartolina che sarà data in omaggio nelle fumetterie aderenti: il QR code sulla cartolina rimanderà infatti a un’anteprima digitale gratuita. Durante la manifestazione, il mangaka parteciperà a incontri con i fan e a diverse sessioni di autografi, oltre a panel e talk dove approfondirà i temi e le ispirazioni dietro la creazione di Shibatarian. Sarà un'occasione unica per gli appassionati di manga e di narrativa horror di interagire direttamente con uno degli autori più promettenti del panorama internazionale. Per tutti coloro che desiderano scoprire una delle menti più paurosamente brillanti del panorama fumettistico giapponese, non resta altro che recarsi a COMICON Napoli e scoprire l’universo di Katsuya Iwamuro e il suo Shibatarian!