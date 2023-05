“Kamikaze Blues Explosion”, il nuovo romanzo di Claudio Metallo tra musica e integrazione

Il giorno 30 maggio uscirà, in tutte le librerie, il libro “Kamikaze Blues Explosion” di Claudio Metallo, calabrese di nascita e napoletano d'adozione giunto al suo quarto libro.

Il romanzo, pubblicato da Coppola Editore e che è stato presentato in anteprima il 22 maggio al Salone del libro di Torino, ha come protagonista un ex pugile e ancor di più ex chitarrista di una band, i Kamikaze Blues Explosion. Peppe, questo il suo nome - fumatore incallito, bevitore cronico - si mette sulle tracce di Carmine Gallone detto Pozzy, ex bassista della band misteriosamente sparito. Nel frattempo Karim, un giovane immigrato accusato di stupro, viene ucciso dalla folla inferocita del quartiere Azzardo. Peppe parte, col suo camper, che è anche la sua casa, direzione Azzardo. Cerca informazioni, ma il clima è teso. Il camper di Peppe viene incendiato e gli immigrati lo accolgono nella palazzina in cui vivono. Pozzy è ancora vivo? È morto? Cosa gli è successo? Sarà un concerto a stravolgere la vita di Peppe, di Azzardo e di un gruppo di immigrati che pare abbia formato una nuova band.

Claudio Metallo è uno scrittore e videomaker. Ha lavorato per Al Jazeera documentary, Al Jazeera Children Channel e ha collaborato alla trasmissione Presa diretta di Riccardo Iacona. Ha scritto, diretto e montato la prima sitcom del circuito telestreet, Brutti, sporchi e cattivi. È autore, fra gli altri, dei documentari Fratelli di Tav, Un pagamu la tassa sulla paura, e I due viaggi di Francesco, vincitori di numerosi premi nazionali e internazionali. I suoi libri sono Vangelo di malavita, Tutti sono un numero e Comandare è meglio che fottere. Nel 2013 ha ottenuto il premio Gianluca Congiusta per l’impegno mostrato nel raccontare la Calabria positiva.

A Napoli “Kamikaze Blues Explosion” sarà presentato il 29 maggio al Perditempo - Libri, vini e vinili di via San Pietro a Majella e il 16 giugno al Lazzarelle Bistrot nella Galleria Principe.