Jimmy Sax irrompe al Plebiscito: "Porto Napoli nel cuore"

E' uno degli artisti del momento a livello mondiale. La sua 'No man no cry' è una hit nota e ballata in ogni angolo del Globo. Lui è Jimmy Sax, sassofonista moderno e ricercato, che nella serata di mercoledì 12 agosto ha fatto irruzione sul palco di piazza Plebiscito per "Restate a Napoli".

Una sospresa per il pubblico, accorso in gran numero per godersi gli Arteteca e che hanno potuto ammirare un antipasto d'eccezione: "Porto Napoli nel cuore e suonare qui, dopo il Covid, a pochi passi dal Teatro San Carlo, è una grandissima emozione. Credo che il contatto con il pubblico possa generae l'energia necessaria per uscire da questo brutto periodo. Sono orgoglioso del fatto che molti italiani, soprattutto napoletane, hanno scelto il mio pezzo come colonna sonora del lockdown".

Jimmy Sax tornerà a Napoli il 7 dicembre, al Palapartenope, con un'orchestra sinfonica da 40 elementi.