Con la consegna da parte del Sindaco Gaetano Manfredi e dell’assessore Chiara Marciani di un premio all’artista Jago, riparte Next Generation (NA), il progetto crossmediale - in onda sui social a partire dal prossimo 14 Dicembre - pensato dall’Assessorato al Lavoro e alle Politiche Giovanili per avvicinare l’Amministrazione comunale ai giovani di Napoli

Il sindaco Gaetano Manfredi e Chiara Marciani, Assessore al lavoro e alle Politiche Giovanili consegnano a Jago - artista e scultore – il premio Next Generation (NA).

“Il premio consegnato a Jago introduce un’idea forte: valorizzare le personalità che realizzano iniziative positive per dare un punto di riferimento ai giovani che vivono un periodo complesso – ha detto il sindaco - Abbiamo bisogno di esempi positivi e il premio a Jago va proprio in questa direzione: uno scultore non conformista che fa dell’arte un grande strumento di evoluzione sociale, che rende l’arte arte pubblica come grande strumento di cambiamento e come grande strumento di crescita dei territori e delle comunità”.

La consegna ufficiale di questo riconoscimento segna la ripartenza di Next Generation (NA).

Giunto alla seconda edizione, NEXT GENERATION (NA) è un progetto crossmediale di 4 puntate che prenderà avvio il 14 Dicembre 2023.

“Dalla scorsa edizione abbiamo imparato tanto – ha dichiarato Chiara Marciani, assessore al lavoro e alle politiche giovanili - Next Generation ci ha consentito di mettere in atto processi di democratizzazione delle opportunità che hanno avvicinato i giovani alle occasioni che il Comune di Napoli offre loro”.

L'evento

Organizzato dall’Assessorato al Lavoro e alle Politiche Giovanili, con la direzione scientifica del SocietingLAB in collaborazione con l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, il format sarà portato avanti con mezzi di comunicazione digitali e con il supporto di prestigiosi partner media. Le puntate di Next Generation, saranno disponibili sui canali social dell’assessorato, e vedranno l’assessore Chiara Marciani intervistare i quattro giovani ospiti - Miriam Landi, Jago, Fernanda Pinto e Carola Moccia (La Niña) – le cui storie emblematiche sono spesso storie collettive e che possono indicare preziose vie di fuga verso una visione rinnovata della Città. Next Generation (NA) è inserito nel più ampio progetto “Giovani Onlife". La voce della Next Generation”, sviluppato nell'ambito del Premio 'Città italiana dei Giovani 2023' vinto dal capoluogo campano. Allineati agli obiettivi del nascente Forum dei Giovani di Napoli, i progetti si propongono di favorire in modo concreto la partecipazione politica dei giovani contribuendo ad orientare e programmare le attività dell’Assessorato.