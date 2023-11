Ai Cantieri del Mediterraneo una festa per Jago che presenta il suo prossimo progetto, David (VIDEO e FOTO)

Napoli e lo scultore Jago si amano. E’ un legame profondo. Jago sente di cosa è fatta la città riuscendo a tradurla attraverso le sue statue. Negli ultimi anni alcune opere sono nate a Napoli al Rione Sanità dove ha allestito il suo studio. Altre opere sono state pensate per la città. Napoli corrisponde e lo accoglie con affetto. Ha girato il mondo ma ormai sente che Napoli è un po' sua. Sente gratitudine e non si è mai sottratto a fare la sua parte per restituire ciò che Napoli gli sta dando.

Lo dimostra Jago Museum che lui stesso ha desiderato ed è stato voluto dalla Sanità nella Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi che è stato un cortocircuito di quelli belli che ha aumentato il flusso dei visitatori nel Rione. In quella Chiesa chiusa per circa 40 anni che lui ha trasformato prima in laboratorio e ora anche in Museo che custodisce alcune delle sue statue che stanno diventando veri e propri simboli racchiude la sua idea che l’arte non ha luoghi predefiniti e che è un atto sociale potente. L’arte è fatta di emozioni e messaggi, ma anche di aggregazione e unione, soprattutto se ci sono i giovani come del resto Jago. Per gestire Jago Museum coinvolge i ragazzi della COOPERATIVA La Sorte che conoscono bene il territorio e inizia quest’impresa culturale con loro.

Il progetto del David

Jago continua a inaugurare mostre in giro per l’Italia e a creare le sculture così piene di carattere per mecenati e committenti sparsi per il mondo. Napoli però è un richiamo per la sua ispirazione. Ormai la città l’adottato e forse la sua arte è linfa nuova per essa. Un richiamo reciproco che ha della magia. Ritorna per un progetto ancora più imponente: una scultura che reinterpreti in chiave moderna del mito di Davide e Golia. Sono previsti circa due anni di lavorazione ma la particolarità del suo David sta anche nel luogo in cui sarà creato. L’artista nato a Frosinone progetterà e darà forma alla statua al Porto di Napoli, all’interno dei Cantieri del Mediterraneo. Un posto che solo con molta immaginazione si sarebbe ipotizzata come casa del fare arte, ma che oggi lo diventa davvero. Jago lo trasforma nel suo laboratorio ed è qui che accoglie le persone per annunciare la sua idea che quando diventerà concretamente un’opera verrà installata idealmente nello Jago Museum.

Si trasforma in un party dove invita tutti coloro che a Napoli fino adesso l’hanno accompagnato: i ragazzi delle cooperative e associazioni nate nel Rione Sanità, Don Antonio Loffredo, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, i veri appassionati d’arte e quelli che lo sono di meno ma che attraverso un’occasione mondana restano ammirati dal concetto artistico che porta avanti Jago.

Quando si entra in uno dei capannoni dei Cantieri si trovano tavoli da lavoro con bozze disegnate, prototipi in miniature delle statue e alcune delle sue opere ormai più iconiche come Il Figlio Velato, il neonato di Look e David (Bozzetto) del 2021 e poi al centro c’è un enorme pezzo di marmo che diventerà il DAVID. All'ingresso si è subito pervasi da una sensazione sublime, che contagia tutti. Un match tra mondi impensabili che fossero accostati che accarezza come una poesia che non si coglie in pieno ma piace lo stesso. Questo flusso di stati d’animo e percezioni danno adrenalina a Jago, gli servono per creare e dare vita al suo David. Finita la festa, da oggi si inizia sul serio. Che tutto ciò che gli è arrivato diventi arte per dare a Napoli e al Mondo la sua visione di David.