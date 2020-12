Istituto studi storici e filosofici di Napoli, dal Cipe finanziamento da 10 milioni di euro

Nella seduta del 15 dicembre 2020 il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), presieduto dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte con la presenza del Segretario del CIPE, Sottosegretario alla PCM Riccardo Fraccaro, ha approvato una serie di provvedimenti in materie strategiche.

Tra questi il CIPE ha assegnato 10 milioni di euro per il periodo 2021-2025 per il finanziamento delle attività degli Istituti italiani per gli studi storici e filosofici di Napoli.