'Island in Love': ad Ischia i volti più importanti della tv e del web

Dal 28 aprile al 01 maggio è in programma ad Ischia l'atteso evento 'Island in Love", che porterà sull'isola i maggiori volti della tv e del web, al fine di incentivare il turismo, dopo la frana di Casamicciola dello scorso autunno.

L'iniziativa è completamente privata, non godrà di finanziamenti pubblici ma si prospetta come un grande appuntamento e spot per l'isola. Presenti all'evento, tra gli altri, Ainett Stephens, Matilde Brandi, Rajae Bezazz, Pippo Pelo, Emanuela Folliero, Hoara Borselli, Emanuela Gentilin, Dayane Mello, Fabrizia Santarelli, Rossella Erra, Beppe Convertini, Carolina Marconi, Valentina Isabella Cole, i Rosandro, Eden Loren.

La struttura che ospiterà 'Island in Love" sarà il Regina Palace di Ischia Porto. Il 30 aprile verrà anche assegnato il premio "Orgoglio italiano" il 30 aprile.

"Gli ospiti usufruiranno di un programma relax ottimale e si tratta di uno spot di marketing territoriale imperdibile per l'isola, dopo il disastro della frana. Ischia merita il meglio, ha delle bellezze incredibili e noi con il nostro evento puntiamo a mettere in luce l'eccellenza. Ho un grande amore per quest'isola, la vedo ogni mattina affacciandomi da casa essendo puteolano. Vogliamo rilanciare Ischia in vista dell'estate. L'iniziativa è privata, ma spero di avere presto un confronto con gli amministratori locali presto per definire un programma unitario per l'iniziativa", spiega a NapoliToday Ugo Autuori, manager di noti vip del jet set e organizzatore dell'evento.