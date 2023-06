Addio alla principessa Irma Capece Minutolo, cantante lirica e vedova di re Farouk

Si è spenta a Roma, all'età di 87 anni, la principessa Irma Capece Minutolo, cantante lirica e moglie del re Fouad Farouk d'Egitto.

Nata a Napoli da antica e nobile famiglia, a 18 anni sposa il re Fouad Farouk d'Egitto prendendo il titolo di sua altezza reale Faegi Farouk. Dopo la morte del marito riprende lo studio della lirica, del resto mai del tutto abbandonato, che l’aveva portata ad esibirsi, con non poco successo, in vari teatri; tra di essi quello di Montecarlo, Basilea e Vicenza.

A Roma studia con il soprano Maria Caniglia e successivamente si trasferisce a Milano dove studia con il soprano Mercedes Liopart. Debutta nel 1967, nel ruolo di Liù, al Teatro Opera di Roma nell'opera Turandot di Giacomo Puccini e nello stesso anno, in virtù del successo conseguito, viene scritturata, presso il medesimo teatro, nel ruolo di Leonora ne Il trovatore di Giuseppe Verdi. Successivamente canta con Mario Del Monaco nell'Otello di Giuseppe Verdi, nel ruolo di Desdemona, e in Pagliacci di Leoncavallo, nel ruolo di Nedda. Con Giuseppe Di Stefano interpreta il ruolo di Mimì nella Bohème di Giacomo Puccini e Nedda in Pagliacci di Leoncavallo.

Nel corso della sua carriera si è esibita nei maggiori teatri italiani ed europei e ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi, oltre ad aver insegnato presso la scuola internazionale di canto, da lei fondata negli anni '90.

Ha partecipato anche ad alcuni film, come Napoletani a Milano (1953) di Eduardo De Filippo, Ricchi e poveri (1954) di Roberto Amoroso, La tempesta di Shakespeare (1986) di Sergio Pastore, Il giovane Toscanini (1988) di Franco Zeffirelli, In una notte di chiari di luna (1989) di Lina Wertmuller, Mutande pazze (1992) di Roberto d'Agostino, Boom (1999) di Andrea Zaccariello e Fantozzi 2000 - La clonazione (1999) di Domenico Severni.