Intervista a Salvatore Ambrosini, l'attore che ha interpretato Andrea d'Ungheria ne “il Castello”

Recitare è vivere un'altra vita, immedesimarsi nelle vesti di un personaggio nuovo. Intervistando Salvatore Ambrosini siamo riusciti a capire come un attore riesce ad interpretare ruoli differenti. Presentati. “Mi chiamo Salvatore Ambrosini, ho 19 anni, vivo a Mugnano, in provincia di Napoli, sono un attore, youtuber ed aspirante doppiatore. Possiedo un canale YouTube ed un profilo Instagram, i quali contano più di 10 mila ammiratori. Oltre al doppiaggio mi piace molto la tecnologia, infatti adoro il mondo dell'informatica.” Per quale motivo vorresti diventare un doppiatore? “Vorrei diventare un doppiatore per avere la possibilità di immedesimarmi in vari ruoli e vivere esperienze di ogni genere.” Perché hai scelto il doppiaggio anziché la recitazione (fisica/visiva)? “In realtà sto cercando di portare avanti entrambe le strade, sia quella del doppiaggio sia quella della recitazione, in fin dei conti sono due campi molto simili.” Qual è secondo te il suono più difficile da riprodurre? “Secondo me il suono più difficile da riprodurre è la risata e i versi di quando un personaggio muore.” Qual è il tuo doppiatore preferito? “Il mio doppiatore preferito è Alessandro Rossi, la sua voce è stupenda. Ogni volta che lo ascolto mi vengono i brividi.” Quale personaggio vorresti tanto doppiare? “Avrei sempre voluto doppiare Spider-Man, quindi lui.” Hai interpretato Andrea d'Ungheria nella webserie Il Castello, parlaci di questa esperienza. “Nel 2019 sono stato scelto per il ruolo di Andrea d'Ungheria. Le riprese sono iniziate a maggio dello stesso anno. La webserie è costituita da 5 puntate di circa 12 minuti ciascuna e narra, in un’avvincente trama, alcune tra le vicende più significative della storia di Napoli e del Castel Sant’Elmo. La realizzazione della webserie ha richiesto moltissime ore di lavorazione, più di 60 attori, molti costumi d’epoca e tante bellissime location. Sono molto felice del lavoro che ho svolto, ho ricevuto tanti commenti positivi.” Perché hai aperto un canale YouTube? “Ho scelto di aprire un canale YouTube per rendere pubblica la mia creatività. Oggi i Social sono degli strumenti veramente importanti, grazie a uno di questi ho reso possibile il mio sogno: diventare uno youtuber. Sono riuscito a raggiungere vette inaspettate, come il traguardo dei 10 mila iscritti su YouTube.”