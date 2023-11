Brando De Sica, nipote e figlio d'arte, debutta alla regia con un horror girato a Napoli | VIDEO

È al cinema Mimì il Principe delle Tenebre, opera prima del regista che segue le orme tracciate dal nonno Vittorio e come lui ambienta in questa città questa storia ispirata al mito di Dracula. Protagonista Domenico Cuomo alias Cardiotrap in Mare Fuori

La famiglia De Sica il cinema ce l’ha nel DNA. Dal capostipite, il quattro volte premio Oscar Vittorio, passando ai suoi figli Christian come attore e regista, Manuel come compositore, fino ad arrivare ai nipoti i registi Andrea e Brando, quest’ultimo è attualmente al cinema con il primo lungometraggio che ha realizzato, Mimì il principe delle tenebre, horror ambientato a Napoli.

La terza generazione dei De Sica

Se nel cinema esistesse l’aristocrazia, Bando De Sica ne farebbe parte. Suo nonno materno è il critico cinematografico Mario Verdone e suo zio è Carlo Verdone. Se si discende da due famiglie così c’è poco da stupirsi se si intraprende quella strada, è cresciuto respirando la magia della settima arte e se n’è appassionato vedendo l’horror d’autore come Murnau e Romero.

Da adolescente si dedica alla recitazione ma sente che la sua vocazione non sta d’avanti la cinepresa ma dietro. Vola a Los Angeles per studiare regia, dopo di ché si forma su set come aiuto regista di autori come Pupi Avati e collabora come sound designer a Pinocchio di Matteo Garrone.

Dopo una lunga esperienza alla regia di commercials e corti tra cui L’errore, vincitore del Nastro d’argento e candidato al David di Donatello, scrive il copione di Mimì il principe delle tenebre.

Un’opera prima è sempre una scommessa che comporta tanti fattori di rischio e De Sica sceglie di alzare la posta e lo ha debuttando con un film di genere, nello specifico, un horror, negli ultimi anni poco gettonato in Italia.

Un azzardo che sceglie di fare anche per trovare la sua dimensione, la sua identità come regista distaccandosi artisticamente parlando dalla sua famiglia.

Intraprende la sua strada e vuole sperimentare altri generi senza essere ingabbiato da un cognome o da un unico modo di fare cinema.

Per il suo primo film il fascino avuto fin dall’infanzia per l’horror e il noir l’hanno portato in questa direzione affrontando anche le sfide del caso.

Il risultato è che Mimì il principe delle Tenebre è apprezzato dalla critica e dal pubblico dei festival avendo partecipato al Festival di Locarno e al Lucca Comics 2023.

Una ballata per sognatori girata a Napoli

“Questo è un film sull’ importanza dei sogni e la fuga dalla realtà. Mimi. Il Principe delle Tenebre è una ballata di sognatori” afferma Brando De Sica quando lo incontriamo durante la proiezione speciale al cinema Posillipo organizzata dai produttori esecutivi di Mimì il Principe delle tenebre, Andrea ed Alessandro Cannavale (figli dell’attore Enzo).

È una storia iniziatica e d’inclusione in cui sono protagonisti due ragazzi Domenico Cuomo, il suo viso spigoloso è noto ai fan di Mare Fuori in cui interpreta Cardiotrap e da oggi torna in tv nella serie Un Professore 2 accanto ad Alessandro Gassmann dove ha il ruolo dell’allievo Mimmo, e Sara Ciocca, piccola protagonista di Tutti per Uno e Uno per tutti di Giovanni Veronesi e La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek.

La vicenda racconta dell’orfano Mimì (Cuomo), adolescente nato con i piedi deformi che lavora nella pizzeria di Nando (Mimmo Borrelli). Un brutto giorno incontra Carmilla (Ciocca), una giovane ragazza convinta di essere una discendente del conte Dracula. Insieme decidono di fuggire un mondo cinico e violento.

È impegnato nel tour promozionale ed è contento che a Napoli ci sia tanta gente che attende di vedere il suo film.

“Sono felice e onorato di essere a Napoli perché ce l’ho nel sangue. Dopo tutto l’avventura di Mimì è iniziata proprio da questa città” dice il regista.

Suo nonno Vittorio ha girato molti dei suoi successi cinematografici a Napoli, questo forte richiamo l’ha portato molte volte in città tanto che confessa che ha pensato spesso di trasferirsi qui.

Come per suo Napoli l’ha ispirato e adesso è il suo turno, anche a lui ha sussurrato alle orecchie una storia da raccontare partendo da un mito, il conte Dracula la cui leggenda narra che la sua tomba sia nel Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova.

“Napoli è una città magica. Sono famosissimi gli alchemici che da tutto il mondo ci sono venuti come l’esoterista Aleister Crowley. È molto legata all’esoterismo. Non poteva esserci luogo migliore per ambientare il film” spiega De Sica.

Napoli ha aiutato tanto la realizzazione di un film molto complesso nella sua realizzazione: quasi interamente girato di notte con tante sfide produttive essendo un film indipendente. Nonostante i problemi e le sfide Mimì il principe delle tenebre è una favola nera struggente, visionaria curata in ogni dettaglio dove non mancano omaggi cinematografici. Per De Sica il merito è di Napoli: “Se il film è riuscito ed apprezzato da chi lo vede è grazie a Napoli, al cast e alla troupe che ho avuto la fortuna di incontrare. Sono dei professionisti eccezionali. Tutti loro sono rigorosamente napoletani”.