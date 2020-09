"Interrompo dal San Paolo": il calcio romantico visto dalle donne

"Interrompo dal San Paolo" di Pietro Nardiello è un omaggio al calcio che fu ed in particolare alla magia di “Tutto il calcio Minuto per Minuto”, la storica trasmissione radiofonica in diretta dai campi di serie A e non solo.

Non mancano aneddoti e racconti gustosi da parte di coloro che hanno partecipato al progetto di Giammarino editore. Il libro infatti, curato come detto da Pietro Nardiello, vede la partecipazione esclusiva di giornaliste e scrittrici donne, che danno un taglio differente ed appassionante delle storie calcistiche che hanno deciso di raccontare.

Prefazione del presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti Carlo Verna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da segnalare che Giammarino editore ha lanciato la nuova collana “Sport&Soul” che fonde i concetti di sport, anima e identità, per accomunare le diverse tifoserie calcistiche.