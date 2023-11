L'eredità di Michela Murgia raccolta da un gruppo di giovani: il primo evento di Purple Square Campania

Domenica 5 novembre 2023, presso la libreria Ubik nel centro storico di Napoli, Purple Square Campania ha concluso il primo di una serie di incontri sui libri di Michela Murgia. Due ore durante le quali il gruppo di lettura ha condotto un dibattito e un confronto sul libro Accabadora che ha vinto, fra gli altri, anche il premio Campiello nel 2010.

L'evento ha attirato un pubblico attento e appassionato che ha seguito con intensita? i nodi narrativi e attraversato i temi cruciali e di interesse contingente: la vita e la morte, la famiglia queer, la fede, l'identita?. Argomenti complessi e ricchi di significato, centrali nella scrittura e nella biografia di Michela Murgia che hanno acceso un dialogo vivace fra gli intervenuti, pieno di avvincenti spunti di riflessione.

L'evento, ospitato dalla libreria Ubik, che il gruppo Purple Square Campania ringrazia, e? stato un momento unico per i partecipanti che hanno condiviso visioni e sentimenti ispirati all'imperdibile lettura dell'opera di Michela Murgia. Il prossimo appuntamento con Purple Square Campania e? fissato per domenica 3 dicembre 2023 alle ore 17 presso la libreria Ubik di Napoli. Il libro scelto e? Stai zitta e altre 9 frasi che non vogliamo sentire piu?, testo militante pubblicato nel 2021.

Gli eventi sono a cura di Purple Square ovvero il popolo di Michela Murgia, rete nazionale di piazze viola dedicate alla scrittrice per raccoglierne l'eredita? intellettuale e tramandarne gli insegnamenti.