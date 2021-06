Il premio ambasciatore del sorriso in ricordo di Maradona

Il prestigioso Premio Internazionale Ambasciatore del Sorriso in Memoria del PIbe de Oro. Come veniva definito il “Dios” è stato sempre vicino alle persone più bisognose e alle persone indifese attraverso importanti iniziative solidali.Il Premio Ambasciatore del Sorriso, ideato da Angelo Iannelli e organizzato dall’Associazione di promozione sociale Vesuvius, da sempre riscuote il favore del pubblico. Grandi consensi ed edizioni dense di emozioni nel Cortile del Maschio Angioino di Napoli alla presenza di personaggi dell’Arte, della Cultura, del Sociale, della Chiesa, delle Istituzioni e dello Sport, con un unico hashtang #donareunsorrisoallepersonemenofortunate.

Riflettori puntati sull’ottava edizione del prestigioso Premio Internazionale “Ambasciatore del Sorriso” che quest’anno sarà dedicato al Pibe de Oro Diego Maradona, che non solo è stato il più grande calciatore della squadra partenopea con le sue giocate e la sua classe sopraffine ma anche un grande uomo dal grande cuore. Nelle precedenti edizioni di questo grande evento sociale sono stati ricordati: Ciro Esposito, vittima della violenza negli stadi, il simbolo di Napoli Pulcinella, il giornalista Luigi Necco, il cantautore Pino Daniele, l’attore Eduardo De Filippo, l’attore Massimo Troisi e il principe della risata Toto’. Non si poteva non ricordare il calciatore in assoluto più importante al mondo, scomparso lo scorso novembre, che con i suoi goal e le sue prodezze ha donato il Sorriso alla città di Napoli, portando a vincere al team partenopeo due scudetti, una Coppa Uefa, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Come veniva definito il “Dios” è stato sempre vicino alle persone più bisognose e alle persone indifese attraverso importanti iniziative solidali. Il Premio Ambasciatore del Sorriso, ideato da Angelo Iannelli e organizzato dall’Associazione di promozione sociale Vesuvius, da sempre riscuote il favore del pubblico. Grandi consensi ed edizioni dense di emozioni nel Cortile del Maschio Angioino di Napoli alla presenza di personaggi dell’Arte, della Cultura, del Sociale, della Chiesa, delle Istituzioni e dello Sport, con un unico hashtang #donareunsorrisoallepersonemenofortunate.