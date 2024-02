Crowdfounding per "Il Laboratorio", ecco il trailer ufficiale del film su Vittorio Avella

Va avanti la campagna di Lapej Communication su produzionidalbasso.com per il finanziamento del film "Il Laboratorio", scritto da Pasquale Napolitano e Daniela Allocca, diretto da Pasquale Napolitano e prodotto da Lapej Communication.

Il film, del quale presentiamo qui il trailer con sottotitoli in inglese, racconta l'inedita parabola artistica del maestro dell’arte dell’incisione Vittorio Avella, "artista, nolano e uomo libero".

Chi è Vittorio Avella

Vittorio Avella, dopo aver studiato arte a Parigi e aver intrapreso il suo percorso canonico nel mondo dell’arte, prende una decisione coraggiosa e controcorrente: ritorna a nella sua città natale, e, insieme al sodale di una vita Antonio Sgambati, intraprende un percorso che - in un mondo dell’arte contemporanea ossessionata dal mito dell’autore - risulta totalmente fuori dagli schemi, decide cioè di mettere il proprio ingegno e la propria conoscenza dell’arte dell’incisione al servizio della realizzazione di lavori altrui. Così nel 1978 Avella e Sgambati fondano la stamperia d’arte “Il Laboratorio di Nola”, che ancora oggi è tra le realtà più importanti nel settore delle arti applicate a livello mondiale, con all’attivo edizioni di grande pregio che ne fanno uno dei migliori produttori di libri d’arte e d’artista del mondo, con un catalogo che annovera i più importanti nomi della poesia e delle arti visive. Libri a tiratura limitata, nei quali si respira cura, bellezza e perizia.

Questa scelta, questo cambio di direzione (che, naturalmente, ha posto automaticamente Avella lontano dai radar del jet-set artistico internazionale) è una scelta di vita ed allo stesso tempo un manifesto politico, ed è questo che il film vuol raccontare: nell’attraversare 50 anni di arte contemporanea Avella ha messo al centro del suo fare artistico l’incontro, il network, che parte da una cittadina piccolo-borghese della provincia napoletana per attraversare il mondo con la sua proposta utopica. Con le sue produzioni il Laboratorio in 45 anni di militanza ha messo insieme anarchici, vagabondi, i mille altri che attraversano il mondo dell’arte, mettendoli in relazione con il saper fare artigianale e con il mondo dell’arte contemporanea mondiale. Coerentemente con questa filosofia, le mostre del Laboratorio sono veri e propri happening situazionisti, ma senza mai un briciolo di nostalgia, come la Festa del Merlo, l’appuntamento che ogni anno porta in un cortile della provincia napoletana artisti e poeti da tutto il mondo, sempre con l’idea di mettere al centro il convivio, dell’arte come strumento di condivisione e cittadinanza.

La raccolta fondi

È possibile partecipare alla raccolta fondi per la realizzazione del film, con quote che vanno dai 10 ai 1000 euro, a questo link.