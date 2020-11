Ida Rendano commenta la scomparsa di Maradona: “Tu sì na cosa grande" 

La morte di Diego Armando Maradona ha segnato l'anima dei partenopei. Tutti lo ricorderanno come l'eroe del riscatto napoletano ma soprattutto come un mito, una leggenda, un dio entrato a far parte nell'Olimpo dei grandi. "Ci hai regalato momenti di gioia immensa - afferma Ida Rendano, interprete della canzone napoletana nel mondo -, sei l'espressione dell'anima di un intero popolo e vivrai per sempre dentro ognuno di noi. “Tu si na cosa grande”, è questo quello che vorrei cantare in tuo onore in questo momento, perché come te non ce ne sono poi tanti”.

Ieri, la Rendano, insieme a tanti altri artisti napoletani, ha commentato sulle sue pagine social in maniera commossa la morte del Pibe de oro. “La musica unisce, non divide. Questo è un altro motivo che terrà uniti tutti indipendentemente dai colori dalle maglie e dai Paesi di provenienza!”, conclude l’artista.