Ida Rendano omaggia Nino D'Angelo e la canzone d'amore

L'artista partenopea Ida Rendano in questo periodo di non musica a causa del covid ha pubblicato (dopo l'omaggio a Gigi D'Alessio) quello per Nino D'Angelo con il brano "voglio pensa a te ".

L'artista partenopea sta per festeggiare i suoi 30 anni di carriera e appena possibile porterà la sua musica di nuovo nelle grandi piazze italiane a partire dalla sua Napoli con il suo pubblico ed i suoi fan sempre attenti. "Ho cercato -afferma Ida Rendano- di portare alla luce dei vecchi successi cosiddetti evergreen interpretandoli e aranciando lì nella maniera a me è più consona adattandole alle mie corde vocali e ai miei ritmi. Sto preparando una collana di brani vecchi e nuovi interamente li Arrangiati che percorrono tutta la mia carriera fino ad oggi punto la speranza resta quella di incontrare il mio pubblico quanto prima perché un artista senza pubblico non ha anima".

Clicca qui per il video