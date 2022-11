I segreti dell'Archivio storico di Napoli "sulla tela e sulla carta"

L'Archivio del Banco di Napoli nasconde segreti e storie di Napoli dal 500 a oggi. Storie d'amore, di matrimoni, di doti, ma anche di debiti e di schiavitù. Così, la Fondazione del Banco, in collaborazione con la Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. e ilCartastorie, ha ideato la mostra "Sulla Tela e sulla Carta", che espone 30 dipinti antichi collegandoli ai documenti di committenza.

Le tele si intersecano con i documenti coevi dell’Archivio Storico in un intreccio tra notizie documentali sulla vita degli artisti e narrazioni capace di donare profondità umana alle opere. Il progetto scientifico, infatti, curato dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A., ha incontrato la creatività e lo storytelling de ilCartastorie, sintetizzandosi così in un percorso espositivo di grande interesse, per l’importanza della qualità pittorica delle tele in mostra e per la possibilità concessa al pubblico di approfondire il contesto dell’opera attraverso un sistema di narrazioni. Le tele e le carte, in questo evento, raccontano la Napoli Barocca. Napoli è una risorsa sconfinata di tesori e di informazioni d’arte, ma la Napoli del ‘600 custodisce nel suo grembo un fiume in piena di sorprese e di capolavori.

La mostra apre al pubblico dal 9 novembre 2022, fino al 22 gennaio 2023, nella suggestiva sede della Fondazione Banco di Napoli, in via dei Tribunali.