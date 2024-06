Girato all'interno del Teatro di San Carlo Hotspot, film con Francesco Arca: "Raccontiamo una Napoli estiva e d'amore"|VIDEO

"Io e miei compagni di viaggio di Hotspot - Amore senza Rete, proviamo amore incondizionato per Napoli. Io l'ho scoperta due anni fa quando ho girato la serie resta con me che racconta una Napoli notturna e me ne sono completamente innamorato. Scusate se lo dico anch'io ma per me è come casa" così esordisce l'attore Francesco Arca durante l'anteprima nazionale di Hotspot - Amore Senza Rete di Giulio Manfredonia il regista noto per Qualunquemente che da oggi è nelle sale cinematografiche.



Protagonista è Arca con Denise Tantucci e un cast per buona parte campano dove spiccano Peppe Servillo Rosalia Porcaro le giovani promesse Erasmo Genzini e Anna Lucia Pierro, rispettivamente visti in Che Dio ci aiuti e i bastardi di pizzofalcone, dopo essere stato presentato alla sezione Panorama Italia sezione di Alice nella Città della Festa del cinema di Roma, Hotspot torna a casa per l'affollata premier partenopea al Cinema Metropolitan. Già perché questa commedia è interamente ambientata a Napoli.

Girare a Napoli era il desiderio in quanto è protagonista di Hostop, anzi, è stato essenziale perché si racconta la Napoli dell'amore, rappresentando una commedia che rispetta in pieno il genere romantico strizzando l'occhio a film come Nottingh Hill, Serendipity o Pretty Woman.



Tutto parte da una domanda che si è posto lo sceneggiatore e produttore di Roberto Proia dietro a un episodio che gli è accaduto all'aeroporto di Catania :"ero in assenza di campo e il WiFi non funzionava, ma c'erano innumerevoli hotspot aperti. Tutti erano in linea tranne me. Mi sono chiesto cosa sarebbe successo se io avessi chiesto a qualcuno la password, gridando il suo nome come fa Tina la protagonista del Film. Da qui è nata l'idea di questa commedia romantica ".

Una commedia romantica ambientata al San Carlo

Subito si pensa che Napoli con i suoi colori estivi sia location ideale per raccontare la nascita della storia d'amore Pietro, noto tomber de femme, e Tina giovane ballerina che ambisce a entrare nel compagnia di danza del San Carlo. Ecco che il San Carlo entra a viva forza nella storia ma fornisce un prezioso contributo tecnico alla realizzazione di Hostop. In questa storia il teatro di San Carlo è centrale in questa storia. Ha aperto le sue porte a Giulio Manfredonia e al suo cast.



"Il San Carlo ci ha accolto, tanto che durante la settimana di lavorazione l'abbiamo considerata casa nostra. Ci hanno permesso di entrare per girare all'interno di un loro spettacolo permettendo di utilizzare la loro regia all'avanguardia e meravigliosa con le loro 9 telecamere ad altissima risoluzione" spiega Proia durante la premiere, il quale ha scritto il film con Mauro Graiani.

La storia

HOTSPOT – Amore Senza Rete segna la prima co-produzione tra Sony Pictures International Productions e Eagle Pictures. Si scommette su due volti noti ma freschi per questa commedia: Arca e Tantucci, proprio per offrire una prospettiva di un film fresco per il cinema italiano, visto che di commedie squisitamente romantiche come quelle che il cinema hollywoodiano e anglosassone hanno abituato, in Italia in fondo mancano. Si chiama un regista che sì ha fatto commedie ma che offrono uno sguardo satirico, ma che per Hotspot si cimenta in un genere inesplorato anche per lui.

Ora, giocando su quanto il caso e anche i nuovi mezzi digitali e la tecnologia avvicinino o allontanino le persone, Hotspot Amore senza rete narra di Tina (Denise Tantucci) è una giovane ballerina che sogna di farsi strada nel mondo della danza. Mentre sta aspettando il suo volo all'aeroporto di Londra, si accorge che la candidatura per un’audizione molto importante per il Teatro San Carlo di Napoli sta per scadere e ha 20 minuti di tempo per inviare la mail. La connessione Wi-Fi dell’aeroporto non funziona e ha finito i giga. Tina, disperata, nota l’hotspot attivo dell'iPhone di un certo Pietro (Francesco Arca).

Presa dal panico, si guarda intorno e urla il suo nome per individuarlo. L’uomo, sorpreso, decide di condividere la sua password con lei. Tina è salva. Qualche settimana dopo, le arriva una notifica sul telefono: il suo Wi-Fi si è collegato di nuovo all'hotspot di Pietro. Un evento fortuito o un segno del destino?

"Non capita spesso in Italia di realizzare una vera commedia romantica. Per lo meno a me non era mai capitato, e questo è stato per me motivo di grande divertimento nel fare questo film" dice Manfredonia " In effetti, la vera e propria commedia romantica è un genere poco frequentato dal cinema italiano degli ultimi decenni. Quando lo è stato, è stato quasi sempre utilizzato dal comico-mattatore di turno come scusa per “cucire” i suoi sketch di repertorio. Dunque, nel preparare HOTSPOT mi è venuto spontaneo prendere come riferimento tutta una serie di film per lo più americani che venivano realizzati soprattutto negli anni Ottanta e Novanta. Mi sono lasciato guidare, ho cercato di lasciarmi condizionare dalle suggestioni che mi restavano dopo averli rivisti. Il resto lo hanno fatto un gruppo di attori che mi sembrano sempre credibili, e una città, Napoli, passeggiando nella quale parlare d’amore sembra quasi inevitabile"