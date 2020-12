Hola Diego, l’ode pop dedicata a Maradona

Pubblichiamo in esclusiva il testo di Hola Diego, l’ode pop a Maradona del giornalista e scrittore Max De Francesco. «Hola Diego è stata scritta di notte, mentre guardavo il film di Kusturica dedicato al mito argentino con quel finale che “cummanna ‘o core” quando Manu Chao canta per strada, con Maradona che guarda incantato, la canzone La Vida Tòmbola».

«Ode in lingua napoletana - ha proseguito De Francesco - perché non è solo un canto vivianesco dedicato all’ “ultimo re di Napoli”, come è stato detto in questi giorni di dolore e spaesamento, ma soprattutto è una carezza alla città che non ha mai smesso di amarlo. I miti si raccontano, non si discutono».

Hola Diego (ode pop a Maradona)

Hola Diego, ’a nuttata nun passa, hai voglia e ffa,

Napule palleggia cu nu dulore ca non si pò capi’

e nun tene scuorno ‘e sta fame ‘e chiànti senza età,

n’ata vota ferita a morte e n’ata vota s’adda sceta’.

E se sceta, ogni matina, p’ ’a campata e non p’ ’a gloria,

pe’ chella ci stive tu, ca levavi ‘e paccheri da faccia,

doppo na semmana ‘e muorzi e male panza,

cu na finta ca ‘ncatastava ‘a realtà arresecata, na scialata ‘e speranza.

Hola Diego, dimani, ‘o sapimmo bbuono, sarrà ‘a vita ‘e sempe

na iucata ‘e tombola ca sciorta che scummiglia ’e cartelle.

E mmiezo a sta paranza ’e numeri, Napule

se stuta e s’appiccia, fraveca e sfraveca, s’ ’ntosseca e s’arrevota,

e quanno sente l’anema ‘nterra, spanne na salvezza,

nu numero astipato, ‘o dieci, che all’intrasatta ‘a fa arripiglia’

pecché è n’ammore ‘e maggio che nun è mai fernuto,

‘a voce e na mamma che s’è iuta arrepusa’.

Hola Diego, ti si pigliato ’a nuvola do Padreterno

ca t’ha strignuto pure ’a mano, ’o sole è nu pallone,

e cumpagne s’ ’mparano a pazzia’ cu ‘o viento,

’o ciel ’e Margellina è l’area ‘e rigore,

’o Vesuvio fa a porta e nui ’e spettatori.

Hola Diego, nun pò mai ferni’ n’ommo ‘e ddio

nu poeta ca cummanava ‘o core,

ca pe’ sinistro teneva nu sciore

dint ’e capilli l’oro d’ ’e scugnizzi

E dint ’a ll’uocchie na guerra ’e culori.

Hola Diego, vaco a fatica’,

cchiù sulo ’e primma

ma cchiù napulitano ’e ieri.

Napoli, 28 novembre 2020

