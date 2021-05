HÈSED, il progetto musicale a scopo benefico curato da un parroco napoletano

La Bibbia 'in musica' con tre brani che partono dalla traduzione in napoletano di alcuni passi, curata da Don Pasquale di Giglio. L’iniziativa, nata per sostenere la Caritas Inter Parrocchiale Don Pasquale Borredon, sarà lanciata il 28 maggio su tutti i digital store