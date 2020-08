Gomorra 5, si torna a girare a Napoli: ecco dove e quando torna in tv

I fans della serie tv targata Cattleya e Sky saranno contenti. Si torna a girare in città la quinta stagione di Gomorra, precisamente nella vela gialla di Scampia.

Nonostante i problemi legati al lockdown prima e poi alle restrizioni per il Covid-2019 ci sono buone speranze che la quinta stagione di Gomorra possa andare in onda nell'autunno 2021 o ad inizio 2022. Atteso il ritorno nel cast per Marco D'Amore (Ciro) dopo l'assenza nella quarta stagione per la sua presunta morte. Nel film l'Immortale infatti viene spiegato come sia riuscito a sopravvivere dopo che Genny era stato costretto a sparargli su pressione del clan di Sangue blu.

