Gomorra 5, quali sono le location delle puntate 7 e 8?

Tra le location delle puntate 7 e 8 dell’ultima stagione di Gomorra, in onda dal 19 novembre su Sky e in streaming su Now, prevalgono interni ed esterni di palazzi settecenteschi e stazioni ferroviarie, tra cui la splendida Stazione di alta velocità Napoli-Afragola, progettata dall’architetta e designer irachena neutralizzata britannica, Dame Zaha Hadid. Accanto ai al luogo simbolo della serie, le “Vele” di Scampia, location nuove ma altrettanto “potenti” come il Parco dei Murales a Ponticelli e il complesso residenziale Piazza Grande, un vero e proprio anfiteatro realizzato da uno degli architetti più visionari dell’epoca moderna, Lori Rossi, che è sede di alcuni dei momenti salienti di questa stagione finale. Scopriamo insieme quali sono le location delle puntate 7 e 8 di Gomorra 5.

Settimo episodio:

Vele di Scampia

Il settimo episodio inizia da un luogo simbolo della serie: le Vele di Scampia. Qui c’è hanno la base gli uomini del clan di Genny che controllo le diverse piazze di spaccio di Secondgniano.