Giuseppe Zeno diviso tra i nuovi ciak di Mina Settembre e il teatro: l'intervista Intervista all’attore napoletano che da domani sarà al Teatro Diana con lo spettacolo tratto dal capolavoro di Monicelli mentre si divide sul set di Mina Settembre 2, nell’attesa di vederlo accanto a Morgan Freeman nel film Muti

Giuseppe Zeno

“L’attore è un mestiere fatto di allenamento quotidiano, si sviluppa come quello di un atleta, non ci si può adagiare sul fatto che si abbia vinto una gara o un campionato. Bisogna continuare ad allenarsi per farsi trovare mentalmente e fisicamente pronti per la prossima gara. Il riscontro da parte del pubblico è proprio il risultato di quel tipo di impegno” Giuseppe Zeno vive così l’essere attore. Ha una visione che potrebbe essere inconsueta in cui tiene fuori i red carpet e i privilegi dell’essere celebri.

Lievemente schivo, per lui esiste solo recitare e prepararsi al massimo per ottenere dei buoni risultati senza mai adagiarsi. La sua vita è lontana dai riflettori: quando non lavora si dedica a sua moglie l’attrice e modella Margareth Madè e alle loro piccole figlie di 4 anni e 13 mesi.

Da uomo pragmatico, ha una concezione sana del suo lavoro, anche da stacanovista. Tra Mediaset e Rai, quest’anno l’abbiamo visto in quattro serie tv tra cui Mina Settembre, che attualmente sta girando a Napoli, e Blanca, un successo che ha sbaragliato ogni previsione. Il suo boom di ascolti ha premiato l’audacia nel proporre una serie originale, insolita per il pubblico di una rete generalista come Rai1 e che lega il nome di Zeno a un’altra produzione vincente, tanto che è nell’aria che possa essere confermata per un’altra stagione.

Per Giuseppe Zeno, il 2022 non sarà meno intenso. Nei prossimi mesi lo vedremo al cinema nel nuovo film di Luca Lucini accanto a Maya Sansa Le mie ragazze di carta e il tv movie della Rai Tutto per mio figlio girato in Campania in cui interpreta un allevatore che alza la testa contro il sistema del racket entrando in guerra aperta contro la camorra. Una svolta importante per la sua carriera sarà Muti accanto al premio Oscar Morgan Freeman che potrebbe aprire anche le porte del cinema internazionale.

Tra un ciak e l’altro della seconda stagione del set napoletano di Mina Settembre, riesce anche a trovare il tempo per una tournée teatrale cambiando di settimana in settimana città. E’ in teatro che ha mosso i primi passi e appena può ci ritorna volentieri. Da domani sarà a Napoli al Teatro Diana accanto a Fabio Troiano diretto dall’attore Vinicio Marchioni in un capolavoro della commedia italiana I Soliti Ignoti di Mario Monicelli con Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni e Totò.

Giuseppe Zeno non è del tutto nuovo a un'esperienza del genere in teatro perché ha interpretato sempre un ruolo reso celebre da Vittorio Gassman, Bruno Cortona de Il sorpasso. Adesso tocca al pugile balbuziente Beppe de I Soliti Ignoti. Film che sono capolavori che riportati in auge dal teatro riscoprono il fascino di quell’Italia trasmettendo quanto siano ancora freschi contemporanei nonostante sia un'altra Italia.

L'intervista

Zeno, il teatro è un grande amore per lei. Dopo 2 anni qual è stata la sensazione che ha contraddistinto il ritorno sul palcoscenico rispetto a quella del ritorno sul set?

“Chi fa questo mestiere sa che ci possono essere delle lunghe pause o dove si alterna il lavoro nel cinema. Più che altro, l’essere ansiosi di tornare sul palcoscenico è legato principalmente al periodo storico particolare. Si ha la sensazione che l’intero indotto del settore stia ripartendo. C’è stato tanto entusiasmo nel ritrovare gli spettatori e di capire come potessero reagire. La vera mancanza dalle sale l’ha avuta soprattutto il pubblico che ha un gran bisogno di andare a teatro. In questi due anni di blocco abbiamo avuto modo di capire che il teatro è una forma d’arte viva che non morirà mai. Il pubblico ha una grandissima voglia di andare a teatro. C’entusiasmo anche perché ho ritrovato i colleghi con cui due anni fa abbiamo subito una doccia fredda con la brusca interruzione dello spettacolo mentre eravamo nel pieno della nostra tournée dopo settimane e settimane di prove. Quindi è stato bello ritrovarli. Poi, riprendere una commedia come I soliti Ignoti che è uno dei pilastri del nostro cinema è ancora più stimolante per noi attori perché il pubblico ha anche la necessità di leggerezza e, perché no, portarli nell’Italia del ‘58 e quel garbo di quelle atmosfere fatte, se vogliamo, di eleganza dovute anche a un modo di parlare che oggi non si usa più”.

Il teatro rappresenta un'ulteriore boccata d'aria fresca perché lei si muove sul filo della commedia, cosa che nelle serie tv e anche al cinema la si vede poco fare. Fino a che punto è un caso? Anche questo fattore ha giocato alla scelta di interpretare Beppe?

“Al cinema e in tv la cifra interpretativa deve essere diversa e, a volte, gli attori difficilmente possono esprimersi con tutto il corpo facendo vivere lo spazio intorno. Al cinema e in televisione tutto è racchiuso in un fotogramma, quindi, forse, potrebbe esserci la tendenza a caratterizzare gli attori o a vederli solo in determinati ruoli, magari, in virtù del physique du rôle. In teatro si hanno delle possibilità in più facendo venire fuori la parte più autoriale dell’attore dove ci si può mettere in gioco nella propria totalità quindi anche affrontare delle scelte diverse e, perché no, sposare un progetto che abbia delle chiavi brillanti. In teatro riesco a partecipare spesso nelle commedie trovando un terreno decisamente più fertile per quanto riguarda sia le proposte che mi arrivano che in termini propositivi riuscendo anch’io a candidarmi per ruoli che abbiano caratteristiche diverse, adatte per la commedia”.

L'Italia del secondo dopo guerra de I Soliti Ignoti, dopo questi due anni, quanto può essere più vicina e ancora più comprensibile a quella di oggi? In fondo, Vincio Marchioni, il quale ha curato la regia dello spettacolo, ha sempre espresso questa vicinanza, ma adesso quanto è ancora più forte?

“Portare il pubblico indietro nel tempo è stata un’operazione vincente merito anche dei personaggi così pieni di grazia. Però, secondo me, è un copione che continua a essere attuale già da prima della Pandemia. Il vivere alla giornata appartiene al nostro presente. Gli sceneggiatori del film erano dei geni, hanno saputo vedere in avanti capendo che direzione stesse prendendo la società alla vigilia del boom economico. Non a caso siamo ancora qui a parlarne. Oggi, sicuramente lo è ancor di più, perché il Covid è una grandissima lente di ingrandimento su una crisi che già era in atto su più livelli che ci ha costretto a guardare in faccia la realtà. Sono dei personaggi che navigano nell’incertezza e pensano di arricchirsi a seguito di un furto. Ovviamente sono cambiate le esigenze, ma c’è la stessa incertezza e precarietà nel lavoro. Noi non sappiamo cosa accadrà tra un anno. Probabilmente dopo questi anni segnati dal Covid, tra chi ha perso il lavoro e chi è impossibilitato da tutte le problematiche legate alla pandemia a trovare lavoro, purtroppo ci saranno persone che avvertiranno la difficoltà di riuscire a mettere il piatto a tavola. Oggigiorno è una realtà tangibile. Io sono un uomo del Sud e lavoro di continuo in molte zone dell’Italia Meridionale, ho anche molti amici tra la Campania, la Calabria e la Sicilia e alcuni faticano a trovare lavoro. Visto che stiamo per debuttare al Teatro Diana di Napoli, parlando di Beppe, Tiberio, Mario Capanelle e Ferribotte mi viene da pensare proprio a come prendono la vita i napoletani. I nostri personaggi sono molto vicini alle caratteristiche del popolo napoletano che sa fare dell’ironia anche sulla tragedia.”

Ha un concetto del lavoro dell’attore molto concreta e quotidiana, poco comune quando si arriva alla notorietà. Ora che sta raccogliendo i frutti del lavoro e dell'impegno, in quale fase della carriera è?

“L’apprezzamento da parte del pubblico arriva quando riconosce gli sforzi e la preparazione costante. Non sarebbe onesto adagiarsi sul successo o eventuali conferme degli addetti ai lavori. E’ un lavoro che dà tante soddisfazioni e, a livello mediatico, arriva soprattutto il lato più patinato, ma noi attori siamo dei precari. Per cui bisogna farsi trovare sempre pronti, perché si è sempre sottoposti a un giudizio”.

Quindi, quale potrà essere il prossimo step considerata anche l’esperienza del set internazionale del film Muti?

“Non mi pongo l’obiettivo di avere una carriera internazionale. Mi sono goduto il momento compresa l’esaltazione di misurarsi con un’altra lingua, ossia l’inglese, il piacere di confrontarmi con attori internazionali. Vivo le esperienze anche in base a ciò che mi possono dare al momento, spianando la strada verso altre cose. Non guardo mai troppo in avanti, perché quando si guarda in avanti si perdono il piacere e la bellezza che stanno accadendo in quel preciso istante. Per esempio, nel film di Lucini mi sono fiondato bella Treviso degli anni ‘70 recitando con l’accento veneto, mi sono divertito tantissimo perché non mi era mai capitato, anche perché se si è napoletani è raro che si venga presi in considerazione per un personaggio del Nord Italia. E’ il bello del nostro lavoro...”

Ha dichiarato che quando non lavora bisogna seminare e procacciarsi il prossimo lavoro. E’ quindi ancora presto per seminare, visto che è ancora preso dalla tournée teatrale de I soliti ignoti e le riprese di Mina Settembre?

“Sono in cantiere dei progetti e ci sono anche delle proposte su dei prossimi spettacoli teatrali. L’unico obiettivo che ho è di trovare progetti che non spengano mai l’entusiasmo di fare questo lavoro, perché non deve diventare un mestiere fatto in modo meccanico. Quando ti svegli la mattina e fai l’attore solo perché hai la necessità di vivere di questo lavoro, si rischia di svolgerlo in maniera statica, senza una dinamicità emotiva che poi è quello che accende la fiamma dando magia a quel gioco che deve essersi ogni sera che vai in teatro e ogni giorno sul set”.

Blanca è un progetto che l’ha molto entusiasmata. Forse, dipende dal fatto che sia stata innovativa per una serie della rete generalista nazionale. Infatti, sembra vicina alle produzioni delle piattaforme Netflix o Amazon. Essere in una produzione così di successo, quanto incita a continuare a seguire il proprio fiuto nel scegliere copioni che potrebbero sembrare azzardati?

“Questo è un lavoro dove pensi di scegliere ma alla fine si è scelti. In qualche modo, sono i personaggi a chiamarti. Per quanto riguarda Blanca , è vero che avevo altre proposte, ma quando mi sono trovato davanti la sceneggiatura mi sono detto ‘Speriamo che mi prendano!’. Già dall’inizio c’era la sensazione che fosse un prodotto che volesse fare un passo in avanti rispetto alla linea editoriale della serialità italiana. Anche il modo di girare del regista Jan Maria Michelini è stato particolare, ci faceva arrivare sul set mettendo la musica a palla, cosa che non capita quasi mai, proprio per farci entrare dentro a un ritmo. Blanca è stato un rischio ma il pubblico ha dimostrato di gradire una serie televisiva con quel tipo di linguaggio lì, poco convenzionale alla televisione generalista.”

C’è anche la famiglia. Lei è diventato per la seconda volta papà nel pieno delle prime ondate del virus. Cosa in cui si sono trovati molti genitori. Quanto cambia l’idea di crescere dei bimbi piccolissimi durante la pandemia?

“Le mie bambine sono talmente piccole che non hanno la percezione di quello che sta accadendo e di come sta cambiando la nostra vita. Angelica e Beatrice stanno scoprendo adesso il mondo e loro conoscono solo ciò che stiamo vivendo con tutte le limitazioni che ci sono. Non sanno come era la vita prima di tutto ciò. Semmai manca più a noi genitori la possibilità di fare alcune cose con loro come portarle in un luna park o di fare un viaggio in famiglia con le bambine verso una meta da scoprire insieme a loro, facendole approcciare a nuovi elementi come la neve. In noi genitori è naturale che nasca una paura legata anche a un senso di responsabilità che hai per i tuoi figli ma anche per le persone che ti circondano e con cui lavori. Nel mio caso, se si è in giro per tanti mesi tra tournée teatrali e contestualmente si sta sul set di Mina Settembre, se si hanno due giorni liberi si evitano piccoli viaggi e occasioni in cui si può rischiare di essere contagiati. Tutto si fa con più cautela perché sento il peso addosso che se dovessi risultare positivo si ferma il lavoro anche di tutte le persone che lavorano con me. Ormai ci stiamo convivendo con il virus e per merito dei vaccini stiamo riuscendo ad affrontarlo, ma ciò che adesso si teme è il blocco che può danneggiare anche gli altri”.