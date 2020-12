Giulierini (Mann): "Al prossimo sindaco chiedo dialogo, collaborazione e programmazione"

"Un Natale differente" tra "rammarico e angoscia", questo avendo ben presente che "la salute è al primo posto”. Sono le parole di Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) a Barba&Capelli, trasmissione di Radio Crc condotta da Corrado Gabriele.

Il direttore del Mann ha sottolineato le iniziative del museo per il Natale. “Il calendario è una risposta al lockdown. Con i disegni di Comix ci sono le fatiche con il male che l’uomo sta facendo al pianeta - ha continuato Giulierini - viene esposto con tavole giganti all’esterno. In galleria ci sarà un’altra mostra con la fuga dal museo con statue nei luoghi più significativi di Napoli. E poi le troviamo in 40 negozi amici di tutto il quartiere per un’alleanza tra Mann ed esercizi commerciali”. In vista delle festività il Mann presenta “la mostra su Lucy che è fruibile sui social. Poi abbiamo quiz on line a premio per vincere abbonamenti al museo. Infine un bellissimo database di Google Art. Continuiamo con il digitale fino alla riapertura”.

Per il ruolo del digitale nella cultura Giulierini ha sottolineato: “Stiamo lavorando su due filoni. Il digitale che si basa su investimenti da 4 milioni stanziati dal Governo e poi la mostra dei gladiatori. Abbiamo molte richieste da Hong Kong. Questo è il presente ed è una strategia che deve aggiungersi alla visione classica. Siamo uomini del nostro tempo e dobbiamo usare la tecnologia, a partire dalle riunioni che facciamo, può servire poi anche per altre forme di finanziamento".

Dal direttore del Mann un messaggio al prossimo sindaco di Napoli: “Al futuro primo cittadino chiedo dialogo, sguardo a lungo termine, confronto tra le istituzioni che oggi manca ed è deleterio. Poi serve una programmazione dei servizi di base per il decoro: Napoli è talmente bella che basta poco”.