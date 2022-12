Giuliana Sgrena racconta il mondo e le donne al Marconi di Torre Annunziata

La condizione femminile in giro per il mondo, in quei paesi soprattutto dove è più difficile essere donne. È sempre stato questo uno degli obiettivi dei racconti sul campo di Giuliana Sgrena, la giornalista e scrittrice che ha incontrato gli alunni dell'Istituto Marconi di Torre Annunziata. La storica inviata del Manifesto in varie aree di conflitto nel mondo ha presentato ai ragazzi il suo ultimo lavoro, il libro “Donne Ingannate”. Un excursus su cosa significa essere donne nei paesi che più di tutti tengono ai margini quello che considerano il “sesso debole” tra discriminazioni e violenze.

“La giornalista e scrittrice ci ha condotto, attraverso quest’opera, nell’Afghanistan dei talebani, nell’Iran di Khomeini, nel Maghreb delle rivoluzioni fallite, rivelando il volto più reazionario di una società che impedisce alle donne di esprimersi, con il garbo e la chiarezza che la contraddistingue”. Così ha commentato l'incontro la dirigente scolastica dell'istituto oplontino Agata Esposito. L'appuntamento che ha visto protagonista Sgrena fa parte di un ciclo d'incontri che avrà tra gli ospiti anche padre Maurizio Patriciello, Luca Trapanese e Fatou Diako. Il prossimo appuntamento è per il 10 gennaio con Vincenzo Sbrizzi e la proiezione del film “Il diritto di opporsi”.