Elodie omaggia Giulia Cecchettin al concerto di Napoli

Un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin. Lo ha chiesto Elodie aprendo la seconda serata del concerto a Napoli al Palapartenope. E la risposta del pubblico per rendere omaggio alla ragazza 22enne vittima di femminicidio, non si è fatta attendere.

Prima di chiedere il minuto di silenzio, Elodie ha esordito dicendo: "Vi ringrazio tanto per essere qui ma non posso togliermi dal cuore il peso che mi ha lasciato la notizia della morte di Giulia".