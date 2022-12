45° Edizione Giornate Professionali di Cinema: Complesso Stabia Hall vince il Biglietto d’Oro

Si è conclusa la 45esima Edizione delle Giornate Professionali di Cinema - “New Challenges, together” - la cerimonia di premiazione che rende protagonisti i film che hanno venduto più biglietti da dicembre 2021 a novembre 2022. La premiazione si è svolta presso la sala Sirene dell’Hilton Hotel a Sorrento, durante una cerimonia condotta da Gioia Marzocchi. Nel corso dell'evento sono stati assegnati dall’ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) i Biglietti d’Oro per la stagione cinematografica 2021-2022. Il Multisala stabiese "Complesso Stabia Hall" si è aggiudicato il Biglietto d’Oro nella categoria 2-4 sale come campione d’incasso. Un importante riconoscimento a livello nazionale, che lo ha classificato tra le sale cinematografiche che hanno conseguito il maggior numero di spettatori dal 1 dicembre 2021 al 30 novembre 2022.

Il Biglietto d’Oro è un grande motivo di orgoglio per la città di Castellammare di Stabia e per Francesco Caracciolo, Pierluigi Buscè, e Simone Filippi, i tre giovani dallo spiccato spirito imprenditoriale e la forte passione verso il cinema, che gestiscono dal 2013 il Complesso Stabia Hall con grande amore e dedizione. “Dopo un forte periodo di crisi, causato dalla pandemia, che ha coinvolto tutto il settore cinematografico, le persone sono tornate ad affollare le sale - affermano i soci - fiinalmente stiamo assistendo ad una buona ripresa economica, che ci ha permesso di vincere questo riconoscimento di cui andiamo estremamente fieri, perché a noi piace pensare che sia un segno di buon auspicio e prosperità futura”.

La ripresa dopo l’emergenza Covid-19 ha consentito di poter investire in nuove apparecchiature tecnologiche, che hanno permesso di rilanciare il Multisala e migliorare l’esperienza sensoriale dei clienti del Complesso Stabia Hall. Inoltre, l’attenzione va rivolta anche allo Staff del Multisala, che collabora e si impegna per offrire sempre il miglior servizio possibile alla clientela. In data 13 dicembre 2022, il Complesso Stabia Hall darà una festa aperta alla città di Castellammare di Stabia, per festeggiare il prestigioso traguardo raggiunto.