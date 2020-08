Il Comune di Napoli istituisce la 'Giornata dell'orgoglio partenopeo'

Si celebrerà ogni 30 settembre, in occasione dell'ultima delle 4 giornate di Napoli: "Servirà a portare in alto il nome di Napoli nel mondo e a ricordare con orgoglio i motivi per cui essere fieri di questa appartenenza", spiegano dal Comune