birkenau - foto da pixabay

Giornata della Memoria, il programma della commemorazione a Napoli

Deposizione di una corona in Via Luciana Pacifici, omaggio floreale alle "pietre di inciampo" in Piazza Bovio e, in Prefettura, consegna di riconoscimenti e medaglie ai napoletani o loro familiari ex internati nei campi di concentramento nazisti