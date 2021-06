Giornata della Musica, Ida Rendano: “Un giorno importante per ripartire tutti”

Nella Giornata dedicata alla Musica, il 21 giugno, con il ritorno della Campania in zona bianca, la nota artista partenopea, Ida Rendano lancia, un appello di positività per una ripresa in sicurezza di tutti i settori.

“Speriamo che sia tutto finito!” - afferma l’artista napoletana.“Dopo un lungo lockdown durato un anno, dove l’intero settore musicale si è dovuto fermare, così come la gran parte dei settori, ora finalmente vediamo la luce! Ho ripreso finalmente a lavorare e l’emozione di ricantare davanti al mio pubblico è una cosa impagabile. Attenzione, però, a ricordarci di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le norme di sicurezza anti-Covid che insieme ai vaccini ci consentiranno di riprendere una vita normale. Quest’anno, per i miei trent’anni, spero di poter festeggiare con un grande spettacolo teatrale ma soprattutto in una delle piazze della mia amata città”.

L’artista sta preparando in questi giorni una sorpresa per tutti i sui fan: un importante evento che si svolgerà a Napoli a fine luglio in collaborazione con un importante brand della ristorazione napoletana.