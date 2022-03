Gigi D'Alessio e il Microfono d'Oro a Vincenzo Mollica: "È il numero uno di tutti i tempi"

Il noto giornalista Vincenzo Mollica è stato premiato col Microfono d'Oro, un omaggio alla sua carriera giornalistica, dalla Siae. Alla cerimonia di premiazione c'era anche Gigi D'Alessio, che ha parlato entusiasticamente di lui.

A consegnargli il premio c'era Mogol, che ha commentato: "Voglio dire che gli angeli, prima di essere angeli, erano persone e tu sei una di quelle persone. Per me è un onore consegnarti questo Microfono d'Oro, perché tu lo meriti come nessuno".

"Mi sono commosso, lo devo confessare – sono state le parole di Mollica – Mi sono veramente commosso, perché tutte le vostre parole vanno dirette al cuore senza mediazioni, finzioni, parodie. Tutti diretti, tutti belli, un bel momento. Io ormai vedo poco, ma vi vedo tutti giovani, belli e magri. Grazie Giulio (Rapetti, cioè Mogol, ndR), grazie Gaetano (Blandini, il direttore generale, ndR), grazie Siae".

"Vincenzo ha saputo dare il giusto valore a tutto quello che abbiamo fatto, ha messo il turbo alla nostra arte", sono state le parole di Gigi D'Alessio. E poi sui social ha aggiunto: "Un premio meritatissimo per un grande giornalista, ma anche un uomo d’oro, numero uno di tutti i tempi".

Presenti oltre al cantante napoletano anche Mara Venier, Monica Maggioni, Mario Lavezzi.