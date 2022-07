Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo in tour in giro per l'Europa con "Figli di un re minore"

Gigi D'Alessio e Nino D'Angelo saranno a settembre in tour in Europa con "Figli di un re minore". I due artisti napoletani terranno una serie di concerti in Belgio, Germania e Svizzera.

A ricordare gli appuntamenti è stato nelle ultime ore sui social Gigi D'Alessio: "Io e Nino D'Angelo vi aspettiamo a settembre per lo spettacolo 'Figli di un re minore', con una serie di concerti tra Svizzera, Germania e Belgio. Venite numerosi, perché abbiamo tanta voglia di riabbracciarvi! Segnatevi le date: 14/09 Zurigo, Hallenstadion; 16/09 Stoccarda, Glaspalast Sindelfingen; 17/09 Liegi, Allée du Bol d'Air 13; 18/09 Dusseldorf, Mitsubishi Electric Halle".