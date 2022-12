"Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento... Sempre più orgoglioso di te, Luca! Sarà un'altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo, Papà".

Gigi D'Alessio esprime sui social tutta la sua gioia per il figlio Luca, in arte LDA, che a febbraio calcherà il palco di Sanremo, tra i 22 Big in gara scelti da Amadeus.