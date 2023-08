Il Giardino del Negombo, perla idrotermale nella baia di San Montano 

Il Negombo, parco idrotermale nella baia di San Montano a Lacco Ameno, è un fiore all'occhiello dell'isola di Ischia. Piscine termali e marine, bosco, giardino, aiuole rigogliose, il mare e la roccia vulcanica: tutto racchiuso in un unico luogo, magico e affascinante. Il giardino che possiamo ammirare oggi è il risultato di un lungo lavoro iniziato nel 1947 dal duca Luigi Silvestro Camerini, imprenditore e antifascista veneto, proseguito dagli eredi e, nel 1988, dall’intervento appassionato di Ermanno Casasco. Nell'intenzione originaria di Camerini il territorio doveva ospitare un giardino botanico irrigato con un complesso anche se rudimentale sistema di vasche e percorso da sentieri scavati nella roccia del monte Vico. Non fu impresa facile creare una proprietà unica che desse poi vita al Negombo attuale. Per accorpare i diversi lotti in cui era suddiviso furono necessarie non poche battaglie e alla fine arrivarono cicas, cocos, ficus elastici, zamie, sterlizie che giustificarono anche quel curioso nome rubato a una baia di Ceylon, visitata in uno dei viaggi dal Duca.

Negli anni settanta il Negombo da parco privato si trasforma a parco idrotermale aperto al pubblico (per raggiungere l'autofinanziamento e salvare questo patrimonio verde) e, negli anni Ottanta, il figlio del duca, Paolo Fulceri Camerini, dopo aver realizzato le principali piscine e i servizi di bar e ristorazione, percepì la necessità di rimettere mano alla struttura del giardino per farne un insieme più armonico e meno 'selvaggio'.

Il Giardino del Negombo, unico nel suo genere

Il Giardino del Negombo, Garden Book Grandi Giardini Italiani, è un affascinante racconto dedicato alla natura, un invito alla scoperta non solo di uno splendido giardino, ma l'avvincente descrizione delle emozioni e dei sensi che si risvegliano a Ischia in un parco idrotermale unico nel suo genere. Anna Maria Botticelli presenta una chiave di lettura inedita per capire e scoprire il Giardino del Negombo. Narra infatti la professionalità dei protagonisti dell'affascinante storia di questo Giardino che è il risultato di un lavoro corale di tante persone, di sogni realizzati e di capacità imprenditoriali, di scelte botaniche e creative.

Nel Garden Book è possibile vivere il racconto appassionato del grande lavoro svolto dal duca Paolo Fulceri Camerini, seguire i racconti di Marco Castagna, ischitano, curatore del parco dalla metà degli anni settanta, e le descrizioni progettuali di Ermanno Casasco, paesaggista di fama internazionale che qui opera dalla fine degli anni Ottanta.