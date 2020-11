La Giammarino Editore non si ferma, nasce una nuova collana editoriale

La Giammarino Editore, nonostante il periodo recessivo per il settore dell’editoria, non si ferma, proseguendo la propria crescita. Così, dopo l’avvio della collana editoriale “Sport&Soul”, che ha visto dare alle stampe la neonata creatura “Interrompo dal San Paolo”, viene alla luce “Officina degli Autori” un’altra collana che punta alla scoperta di nuovi talenti o comunque di autori da far crescere nella scuderia della casa editrice. Un progetto ambizioso che punta ad accompagnare l’autore dalla valutazione del manoscritto fino alla distribuzione della propria opera in libreria, affiancandolo con un’adeguata campagna comunicativa e in occasione di ogni singolo evento.

La prima opera di Officina degli Autori sarà data alle stampe entro la prima decade di dicembre. La Giammarino Editore è una casa editrice napoletana brillantemente affermatasi per il lavoro giornalistico e l’onestà intellettuale, nata nel 2010 dall’esperienza e dalla volontà di Gino

Giammarino, giornalista, autore di format radiotelevisivi e progettista di profili di impresa. Il gruppo editoriale si muove in un ampio raggio editando testate multimediali, quali la storica “Il Brigante”, fondata nel 1999 e dedicata alla questione meridionale, e la più recente “E’ Azzurro”

(2012), dedicata alla squadra azzurra per eccellenza, il Napoli, ed al tempo libero in generale.

Ultimissima creatura è “Q.M. – Questione Meridionale”, pubblicazione trimestrale di approfondimento della storica testata identitaria “Il Brigante” che, assieme alla trasmissione “Brigantiggì” e alla neonata “In diretta dal Sud” ne disegnano e completano l’assetto multimediale.