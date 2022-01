Ghendo, da venerdì 21 gennaio 2022 in radio e in digitale esce “verità” (tulipani nel bronx)

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Da Venerdì 21 GENNAIO in RADIO e in DIGITALE esce “VERITÀ” «(…) Dubbi e limiti convivono con i vorrei Volare ma pieni di lividi Dimmi chi sei (…)» Dal 21 gennaio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming “Verità” (Tulipani nel Bronx), brano di Ghendo. “Verità”, il nuovo brano di Ghendo, rappresenta un viaggio nei dubbi interiori dell’artista. Dal sound che unisce rap e cantautorato, “Verità” rappresenta il dualismo interiore tra sete di conoscenza e paura dell’ignoto. Le strofe, riflessive e poetiche, fanno da contraltare a ritornelli dal retrogusto pop, mentre la canzone evolve su un sound onirico. Ghendo prosegue così la sua ricerca artistica di un sound personale, aggiungendo un altro tassello al mosaico introspettivo che riunisce la sua discografia. NOTE BIOGRAFICHE Emanuele Filizola, in arte Ghendo è un rapper e autore toscano, classe 1994, che esordisce mediaticamente con l’album “Forma Mentis”, di ispirazione ibrida, in distribuzione digitale tra la fine del 2020 e inizi del 2021. Il progetto nasce grazie all’incontro tra Ghendo e Marco Sgaramella (musicista e compositore). La collaborazione nasce a fine del 2019 e prosegue tutt’oggi. Segue ☛ SOCIAL NETWORK DELL’ARTISTA Instagram: https://www.instagram.com/ghendothereal/ Facebook: https://www.facebook.com/ghendothereal Spotify: https://spoti.fi/32UM1WV _______________________________________________________________________________ CONTATTI DELL’UFFICIO STAMPA Responsabile dell’Ufficio Stampa: Dott.ssa Maria Carola Leone E-mail: ghendoufficiostampa@gmail.com Numero di Cellulare: +393200626679 _______________________________________________________________________________