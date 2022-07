Geometric Vision, gli alfieri della dark-wave cantano in napoletano

Dopo un anno di silenzio i partenopei Geometric Vision - star internazionali della dark-wave - ritornato con un nuovo singolo e un nuovo video, produzione in delicato equilibrio tra novità e tradizione.

Il titolo del nuovo lavoro della band (composta da Agostino Giordano, Roberto Amato e Gennaro Campanile) è “Luna”, ed è un viaggio immersivo nella cultura e nelle atmosfere di Napoli: le case “scure” dove non entra mai la luce, i vicoli, le edicole votive, il teatro, i rituali, i culti esoterici, e le credenze popolari come quella del “Monaciello” - un essere in forma di piccolo monaco che si aggira di notte per la città talvolta combinando guai, altre volte buone azioni.

Nel video compare un bambino (il giovane attore Giovanni De Stefano), una sorta di alter ego di Ago, cantante del gruppo, che rivive le sensazioni che aveva da piccolo. La novità di questo brano è l’uso della lingua napoletana e non più dell’inglese, per rendere meglio il significato e la profondità del testo.

Il videoclip è stato girato tra il teatro Burlesque di Caivano e le strade del centro di Napoli, con la regia di Elio De Filippo mentre la produzione del brano è di Nico Giordano che ha eseguito anche le parti di viola. Insieme ai Geometric Vision nel video sono presenti anche le componenti della band Neila Invo (Elettra Cuivre, Claudia Nottebella e Valeria Formisano).