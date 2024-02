Sanremo, chi è Francesco D’Alessio: "nipote d'arte" il direttore d'orchestra di Geolier

Quel cognome, D'Alessio, non era passato inosservato ai fan di Geolier. Il direttore che dirige l'orchestra sanremese per 'I p me, tu p te' è, infatti, un parente del più noto Gigi, ovvero il nipote del cantante partenopeo e quindi il cugino di LDA.

Francesco D’Alessio aveva già diretto l’orchestra di Sanremo l'anno scorso, accompagnando proprio il cugino Luca con la sua 'Se poi domani'. Classe '79, è figlio di Pietro D’Alessio, fratello di Gigi. Un arrangiatore, paroliere e produttore discografico (di Rosario Miraggio, di Raffaello e di Alessio tra gli altri) molto affermato che ha partecipato anche alla scrittura del pezzo di Geolier.

C'è di più, Durante la quarta serata, dedicata alle cover, ad accompagnare Geolier ci sarà anche proprio lo stesso Gigi D’Alessio.