Geolier: “Sento la gratitudine della gente, è bellissimo. Posso anche arrivare ultimo”

Sento ''gratitudine, è bellissimo''. Queste le parole di Geolier a La Vita in Diretta, il programma di Rai1 condotto da Alberto Matano, nel commentare le immagini da Napoli dove, sotto la sua abitazione, si è radunata una folla di fan e amici che al giovane artista promettono “quando torni facciamo una bella festa per te”. “Se mi aspettavo tutto questo? No - risponde Geolier - però è bellissimo, mi sento grato di vivere questa cosa, al di la di tutto, posso pure arrivare ultimo''. Ma è primo in classifica, come gli ricorda Matano. ''Per adesso, è ancora lunga''.

'Voglio portare Napoli in qualsiasi posto del mondo''. Così Geolier ha anche commentato in conferenza stampa parlando del suo brano 'I p' me, tu p' te che, oltre ad aver conquistato il primo posto della seconda serata del Festival, è già nelle classifiche mondiali. "La classifica mondiale non è mai stata nella ma visuale - afferma l'artista napoletano - sono felice ed è tutto merito delle persone. Io alla fine faccio solo le canzoni".

Questa sera Geolier parteciperà alla serata duetti e salirà sul palco con D'Alessio, Luché e Gué con i quali canterà, rispettivamente, 'Chiagne', 'O' primmo ammore' e 'Brivido'. E 'Chiagne' è il brano che, secondo indiscrezioni, sarebbe stato rifiutato l'anno scorso al festival: "in realtà non è stato presentato - precisa Geolier - ci abbiamo pensato ma non era il momento giusto. L'anno scorso era il momento di Lazza. Doveva brillare lui, non c'era spazio per entrambi". E su Daniele, il ragazzo di Arzano morto di tumore a 17 anni al quale il rapper napoletano ha dedicato il "suo Sanremo", aggiunge: "Gli ho fatto una promessa, la sappiamo solo io e lui. Spero di mantenerla".