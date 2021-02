La gente di Napoli - Humans of Naples, il documentario | VIDEO

È online il trailer del documentario "La gente di Napoli – Humans of Naples". Si tratta - spiegano gli autori - di "un viaggio esclusivo tra cibo, arte, musica, teatro e calcio: l’obiettivo è quello di rafforzare e rilanciare l’immagine della città di Napoli sullo scenario internazionale attraverso gli occhi e le parole di chi la vive, soprattutto attraverso i volti di chi decide di restare o di chi è stato costretto a lasciarla. Nello svolgersi di una giornata a Napoli, i suoi personaggi raccontano le storie e le contraddizioni della loro città".

Tantissimi gli ospiti illustri, alcuni dei quali già presenti nel trailer.

Sarà disponibile a partire dal 24 febbraio 2021 su Napolidavivere, e il giorno successivo sul sito e sul canale YouTube del progetto “La gente di Napoli”. Poiché - spiegano ancora gli autori - "è nostra volontà renderlo gratuito e accessibile a tutti, per sempre: un segnale positivo per dimostrare che Napoli è viva e sogna ancora nonostante le problematiche affrontate in quest’ultimo anno".

“La gente di Napoli” è stato premiato nel dicembre 2020 alla 74ma edizione del Festival Internazionale del Cinema di Salerno, uno dei festival del cinema più antichi in Italia, nato nel 1946, e secondo in Italia solo alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, aggiudicandosi la Targa per la sezione Documentari Sociali. È attualmente finalista alla 17ma edizione di Accordi e Disaccordi, Festival Internazionale del Cortometraggio.