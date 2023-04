Gennaro De Crescenzo incontra Vanzina, connubio di musica e cinematografia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

I social sono parte integrale della nostra vita, ma li uso con cautela - così il noto Enrico Vanzina famoso regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore in un dialogo con Gennaro De Crescenzo. Dopo un cordiale incontro culturale social, una e-mail inviata in casa Vanzina del nuovo edito di Gennaro De Crescenzo (cantante e nipote d'arte) "Luna Rossa" scritta dallo zio Vincenzo De Crescenzo e Antonio Vian, che a breve uscirà, la risposta è stata molto positiva. L'incontro è avvenuto nella serata del 25 aprile, dove il programma del nuovo ciclo di appuntamenti di Vanzina partiva dalla Campania, precisamente a Pompei gli "Incontri di Valore" lanciata e condotta da Nicola Ruocco, era il luogo ideale per scambi di idee e di profonda cultura e lettura. Tra Vanzina e Gennaro De Crescenzo si è parlato dei loro trascorsi familiari, da un lato nel famoso campo della cinematografia e dall'altro una vita intera trascorsa in musica, un vero intreccio con tanti aneddoti ed esperienze di vita sul campo lavorativo e non. Si conclude con una promessa che ascolterà il disco "Musica per Napoli" e Gennaro leggerà appena possibile il suo nuovo libro, "Il cadavere del Canal Grande" un giallo uscito in questi giorni che sta riscuotendo un gran bel successo. Si è discusso anche dello scudetto del Napoli, lui pur essendo Romano è stato il padrino di battesimo di uno dei figli del Presidente Aurelio de Laurentiis ed è molto legato alla società calcio Napoli e della città stessa per tantissimi ricordi:Napoli è e sarà sempre la città del mio cuore conclude. Tutto ciò ha inorgoglito Gennaro De Crescenzo in quanto Napoletano e tifoso del Napoli e afferma: Sapere che Enrico Vanzina tifa Napoli, pur essendo insomma Romanaccio sfegatato come dice lui, comunque ha piacere di questa vittoria.