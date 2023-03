La storia di Gemito a teatro: "Così divenne pazzo"

Un'ossessione durata anni e finalmente divenuta spettacolo teatrale. Così Antmo Casertano descrive 'Gemito - L'arte d' 'o pazzo', la piece che sarà in scena dall'11 al 16 aprile al Piccolo Bellini. Sul palcoscenico ci sarà la sua compagna di vita, Daniela Ioia, nota al grande pubblico per i i ruoli di Rosa in Un Posto al Sole, di Armida ne Il sindaco del Rione Sanità e Tiziana in Gomorra.

Vincenzo Gemito è stato uno scultore partenopeo, nato a metà ottocento e cresciuto da genitori adottivi, poiché abbandonato nella ruota degli esposti. E' autore, tra le altre cose, delle statue dei sette re di Napoli incastonate sulle mura di Palazzo Reale, in piazza Plebiscito. "E fu proprio quella commissione - racconta Casertano - a portarlo alla pazzia, lui che non era abituato a lavorare su richiesta ma solo su impulso della sua arte". Oltre alla Ioia, sul palco anche lo stesso Casertano, Luigi Credendino e Ciro Kurush Giordano Zangaro.