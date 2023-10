Massimiliano Gallo volto delle serie Rai, tra l'emozione di portare Napoli Milionaria in tv e I Bastardi di Pizzofalcone 4 | VIDEO

Imma Tataranni 3 è stato un successo e questa sera terminerà, dando appuntamento all'attore napoletano e Vanessa Scalera a Natale con l'adattamento di Napoli Milionaria. Intanto Gallo ritornerà su Rai1 la settimana prossima con il ritorno de I Bastardi tratta dai romanzi di De Giovanni, ma per lui non solo teatro e serie ma anche il suo debutto come scrittore con l'uscita del suo libro di racconti

“Per interpretare Gennaro Jovine in Napoli Milionaria! Ho voluto fare anche un lavoro fisico. Sono dimagrito 5 chili per il ruolo. Abbiamo anche girato realmente a Vico Scassacocchi a Forcella ricostruendo il basso in un’ex officina con due cortili laterali che ci ha dato la possibilità di mostrare anche gli esterni e fare entrare Napoli nella scena. E’ un personaggio che ho voluto fortemente fare, realizzando il sogno di una vita” racconta Massimiliano Gallo parlando di Napoli Milionaria che che dovrebbe andare in onda su Rai1 a Natale.

Napoli Milionaria, purtroppo resta attuale con il suo essere ancorata alla realtà di qualsiasi periodo storico rende doverosa la sua trasposizione. Anche questo adattamento giunge in tv a ridosso di un momento drammaticamente attuale dove, da un lato c’è la guerra la Russia e l'Ucraina, dall’altro il conflitto straziante ritornato alla ribalta tra Israele e Palestina a seguito degli attentati delle milizie Hamas. Se le immagini terribili del sangue delle vittime e dei feriti arrivano attraverso i social e la televisione mostrano la forza demoniaca della guerra Eduardo con le sue parole ricorda l’effetto che le guerre hanno su uomini e donne.

Un film per la tv diretto da Luca Miniero che fa parte dell’articolato progetto dedicato alle opere di Eduardo De Filippo portato avanti da Pico Media. Dopo lo straordinario successo di Filumena Marturano Lui, insieme a Vanessa Scalera, ritornano a interpretare due dei personaggi più sfaccettati e complessi scritti da da De Filippo, Gennaro e Amalia Jovine.

Una coppia d’oro, da Imma Tataranni alle opere di De Filippo

Artisticamente parlando, Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera sono una coppia consolidata della tv. In qualche modo sono delle nuove punte di diamante su cui la serialità di alto livello di Rai Fiction punta e conta. Infatti il successo della terza stagione di Imma Tataranni conferma che la Rai fa bene ad affidarsi a loro. Per tre lunedì a tenuto banco con più di 4 milioni di ascolti e uno share altissimo.

Questa sera termina e vedremo proprio il mite e un po' pasticcione Pietro de Ruggiero alias Gallo, al centro delle indagini di un omicidio perché viene uccisa la paleontologa Sara con cui Pietro ha stretto una forte amicizia durante gli allenamenti di boxe, rapporto che ha tenuto nascosto a Imma.

Sara, la paleontologa che Pietro sta frequentando, viene uccisa. Dalle indagini emerge la relazione appena nata tra lei e Pietro, primo indiziato perché con lei nel Museo archeologico la sera dell’omicidio. Imma è profondamente ferita dalla scoperta. Non può occuparsi del caso, chiede quindi un periodo di aspettativa ma cerca nonostante tutto di aiutare Pietro, nonostante il matrimonio sia messo a dura prova.

Tratta dai romanzi di Mariolina Venezia la drammaturgia di questa serie resta solida e motivo del successo consolidato, oltre al cast, è quella finestra verso la cronaca contemporanea e la diversificazione dei generi in cui coesistono la commedia, il crime e il family, un intreccio di emozioni diverse da far convivere e funzionare.

I Bastardi di Pizzofalcone 4 e l’uscita di un libro

Ci Sono tanti progetti in cui Massimiliano Gallo sta portando avanti. Il teatro tra gli spettacoli dove è protagonista e la direzione del Teatro Tasso di Sorrento; il ritorno sul set campano di Vincenzo Malinconico e poi, a sorpresa, l’uscita il 18 novembre del suo primo libro, Favoloso – Favole e pensieri per grandi mai cresciuti, una serie di racconti che incoraggia a tenere viva la parte buona dell’essere bambini perché: “Perché non si deve mai smettere di essere bambini. Perché una morale alle nostre storie di vita dobbiamo per forza trovarla!”

Ma appena finirà Imma Tataranni dal 23 ottobre ritorneranno I Bastardi di Pizzofalcone 4 che giocherà ancora di più con la suspance.

“Si riprenderà da dove ci siamo lasciati, con il violento rapimento di Lojacono e la prima persona che cercherà per chiedere aiuto sarà Luigi Palma, il mio personaggio” anticipa Gallo quando lo incontriamo a Sorrento dove ha appena presentano le prime linee programmatiche da direttore artistico.

Nella nuova stagione ritroveremo i Bastardi al completo, tutti alle prese con una nuova fase della loro vita: Palma e Ottavia (Tosca D'Aquino) scopriranno che la loro storia d’amore comporta molte responsabilità, in tutto ciò dal cuore più nascosto del commissariato di Pizzofalcone, Lojacono (Alessandro Gassmann) e tutti i Bastardi condurranno un’indagine segreta per scoprire le prossime mosse del nemico. Attenti a non fare passi falsi, perché ogni errore potrebbe essere fatale. Intanto, l’attività del commissariato di Pizzofalcone proseguirà come al solito nel risolvere i quattro omicidi che saranno proposti per puntata, in un quartiere pittoresco e complesso che offre uno spaccato di tutta la cultura e la tradizione napoletana.