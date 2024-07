La nuova stagione di Galleria Toledo: maggiore interazione con i pubblico e spettacoli per le nuove generazioni | VIDEO

Un teatro che interroga e si interroga sull’umanità e il suo tempo con un occhio che guarda ai ragazzi, a ciò che desidera il pubblico di oggi in cui il suo coinvolgimento nel teatro. Su questa linea si poggerà la stagione 2024 – 2025 di Galleria Toledo, teatro stabile d’innovazione, la storica sala dedicata alle messe in scena d’avanguardia, diretta dalla regista Laura Angiulli.

Anche quest’anno la programmazione sarà scandita dalla nuova drammaturgia ai linguaggi del futuro, ai classici come gli adattamenti tratti da Shakespeare fino alla musica come l’atteso progetto ispirato da Novecento di Alessandro Baricco con il musicista Fabrizio Bosso e i disegni dal vivo di COSBRU.

Tra le novità il Progetto Beckett di Laura Angiulli e Gabriele Frasca e il Cantiere Under 35 dedicato ai nuovi talenti del teatro, curato da Silvia Migliozzi, Lorenza Pensato, Giulia Renzi.

Proprio Lorenza Pensato, per quanto riguarda il cinema e la musica, e Giulia Renzi per il teatro, sono il nuovo sguardo facendosi interpreti di ciò che serve oggi agli spettatori per approcciarsi a un certo tipo di intrattenimento cercando di costruire un cartellone che abbia all’interno delle proposte che risponda alla domanda ‘Perché vedere questo spettacolo?’; ‘Perché scegliere questo film?’

Spettacoli che sollevano inevitabili domande su questioni che fanno parte della nostra quotidianità e sulla politica che rappresentano questi tempi; eventi storici che hanno influenzato le sfere socio-culturali odierne, sono questi i 25 spettacoli di questa stagione, curata dalla fondatrice di Galleria Toledo, la regista e drammaturga Laura Angiulli con Giulia C.Renzi, spazia da Personaecore di Sandro Dionisio, il ritorno di Shakespeare con Il mercante di Venezia e La tempesta per la regia di Laura Angiulli, Manson e Maternità entrambi produzioni Fanny & Alexander, proprio per questi due spettacoli, si richiede l’interazione diretta tra le persone in sala e gli attori in scena.

E ancora Pasolini riletto da Fabio Condemi, il Delirio a due da Eugene Ionesco diretto da Elena Bucci e Marco Sgrosso, Barbablù nella rilettura di Stephane Ghislain Roussel e Alessandra D’Elia e Un Brutto Anatroccolo che sarà il primo spettacolo per bambini messo in scena da Galleria Toledo.

“Il centro nevralgico pare situarsi in quella scissione che separa l’individuo dalla società. Una lunga, e inesauribile, interrogazione sull’uomo e il suo tempo, un tempo che si compone di lunghe pause e feroci storture, che sente il peso del passato e l’insoddisfazione del presente” spiega la co-curatrice della programmazione artistica Giulia C. Renzi.

Il cinema con Doppio Sogno

Il cinema d’essai è l’altra faccia di Galleria Toledo. Lo fa durante l’anno, ma lo fa al suo meglio d’estate con la rassegna Doppio Sogno che da 24 anni si svolge a Villa Pignatelli, progetto curato da Lavina D’elia, Lorenza Pensato e Rosario Squillace.

Inizierà questa sera con un omaggio al regista napoletano Salvatore Piscitelli con la presentazione del libro La magnifica ossessione. Il cinema di Salvatore Piscicelli scritto da Alberto Castellano e seguirà con la proiezione del film Immacolata e Concetta del 1980.

Nell’arco della durata della rassegna saranno proiettati film come BRAZIL di Terry Gilliam, IL PASTO NUDO di David Cronenberg, CHE HO FATTO IO PER MERITARE QUESTO? Di Pedro Almodóvar e LA SERA DELLA PRIMA di John Cassavetes.

Il ciclo finirà il 25 luglio con L’inquilino del terzo piano di e con Roman Polansky.

“Il seme è vita; esso possiede una propria natura, ha la funzione di evolversi, e quando nutrito e coltivato, produce una pianta, poi un fiore e infine un frutto che a sua volta produrrà altri semi. A suo modo il cinema segue la stessa dinamica” dice Lavinia D’Elia “segna il tempo che attraversa, lo descrive, lo digerisce ed elabora, e, con uno sguardo retrospettivo s' ingegna nell'indicare passi in avanti verso il futuro. Il cinema è letteratura per immagini in movimento e l'arte della scrittura è il frutto della coscienza dell'artista. Alcuni film, attraverso l'intuizione dell'autore, marcano passaggi che divengono capisaldi per nuove forme di cinematografia, che si intendono qui ‘seminali’ ”.