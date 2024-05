Totò e la sua comicità rivivono in un fumetto ispirato al suo film perduto | VIDEO

“Voglio confessarvi anche una mia segreta ambizione: interpretare il Don Chisciotte. Ci penso sempre e spero che il mio desiderio si avveri, poiché Don Chisciotte mi è molto simpatico” sono le parole del Principe Antonio de Curtis ossia Totò. Tra i suoi sogni nel cassetto c’era quello di essere l’eroe del celebre romanzo di Miguel de Cervantes ed era quasi a un passo da realizzare questo sogno. Nel 1948 il progetto girare un film in cui Totò avrebbe vestito i panni di Don Chisciotte de la Mancha in cui suo coprotagonista sarebbe stato Aldo Fabrizi nel ruolo di Sancho Panza, ci sono state anche delle prime stesure de soggetto scritto dal fior fiore degli sceneggiatori del cinema italiano di quell’epoca come Cesare Zavattini e Antonio Pietrangeli, ma come a volte accade nel cinema certi progetti non escono dal nel cassetto.

Nel 2017 però, qualcosa accade. Fabio Celoni, disegnatore regolare prima di Topolino, Paperinik, poi di Dylan Dog e Dampyr, grande appassionato di Totò fortuitamente si imbatte proprio nei soggetti originali del film e da lì ha l’idea: realizzare un fumetto in cui Totò è finalmente Don Chisciotte.

Nasce così Totò, l’erede di Don Chisciotte, una graphic novel divisa in due volumi edito da Panini Comics (il primo pubblicato nel 2022 il secondo e ultimo pubblicato e uscito proprio in questi giorni) entrambi lanciati al COMICON.

Realizzare il sogno di Totò

Totò, l’erede di Don Chisciotte è un film perduto al quale Celoni ha dato vita un progetto che unisce cinema e fumetto grazie anche al contributo della nipote del principe della risata, Elena Anticoli de Curtis.

Attraverso le vignette della graphic novel l’umorismo di Totò rivive, diventando essenza dei due volumi.

“Con questo Secondo tempo, L’erede di Don Chisciotte vede finalmente il suo compimento, dopo 75 anni dalla prima stesura. Totò ha finalmente girato il film che ha tanto desiderato per tutta la sua vita. I miei primi approcci al progetto risalgono al 2017, quindi sono ben 7 anni che lavoro a quest’opera. A un certo punto ho quasi temuto che la “maledizione di Don Chisciotte” potesse davvero funzionare. Ma non c’è maledizione che tenga, quando si fa qualcosa per amore” dichiara Fabio Celoni quando noi di NapoliTODAY lo incontriamo al Comicon 2024 per presentare il volume conclusivo attualmente nelle librerie e fumetteria.

La conclusione perfetta di un’opera dedicata a uno dei miti assoluti del cinema italiano e che, a suo modo, omaggia anche Napoli e la sua arte.

Totò, L’erede di Don Chisciotte: Secondo tempo contiene dettagliati apparati redazionali che ne raccontano la genesi, la realizzazione grafica e varie curiosità su Totò, come il suo amore per i fumetti. L’opera è disponibile anche in un cofanetto deluxe che raccoglie i due volumi e in un cofanetto raccoglitore con solo il secondo volume per chi possiede già il primo.