Con il brano "Treno", Franco Ricciardi conquista il secondo disco d'oro

Il brano Treno di Franco Ricciardi conquista il disco d'oro portando il cantante napoletano a conseguire ben due dischi d'oro in poco più di un mese.

"È come se la canzone fosse rinata - dichiara Franco - l'anima è rimasta sempre la stessa ma ha cambiato pelle!" Il riferimento dell'autore è al fatto che Treno, scritto da Mariano Alfano e Toro Fabiani, è un brano uscito per la prima volta nell'album "Primo lato A" nel 1994, successivamente nel 2014 nell'album "Figli e Figliastri" e il singolo viene cantato dall'autore insieme a Rocco Hunt. Da qui l'idea di rinascita, come se al pezzo "sia stata data la possibilità di una nuova vita" sottolinea Franco.

Ad oggi Treno, con ben 50mila copie vendute, è uno dei brani più ascoltati del cantante napoletano e anche uno dei più amati. Solo domenica scorsa, Franco si è esibito proprio con Treno nella trasmissione Domenica In condotta da Mara Venier su RaiUno. Programma Tv per il quale ha scritto la sigla insieme ad Andrea Sannino.

"Sono molto affezionato a questo pezzo anche perché mi ricorda di quando cantai la mia prima canzone - sottolinea Franco -. Fu quando i miei genitori festeggiarono il loro anniversario di matrimonio e nella stessa stanza dove sono nato, nello stesso angolo dove dieci anni prima era posizionato il letto, sistemarono microfono e casse ed io mi esibii in "Treno do sole" di Mario Merola. In quella stanza nacqui due volte, prima come Francesco e poi come Franco. Oggi la notizia di questo secondo d'oro mi riempie il cuore, una gioia immensa".