Francesco Merola canta Luca Maris

Francesco Merola ha voluto interpretare un frammento di uno dei brani della canzone napoletana contemporanea più in voga in questo momento a livello mondiale: ‘Luntano senza e te’ di Luca Maris. Del resto è notizia proprio di queste settimane il fatto che il brano è entrato a far parte della programmazione e rotazione musicali di MTV USA, un’istituzione capace di influenzare le masse grazie alla sua fama di potente network televisivo sia in madrepatria che nel resto del globo. Un traguardo che, andando oltre ai numeri, colloca a pieno titolo Luca Maris tra gli ambasciatori della musica napoletana e italiana nel mondo. Anche Maris, poco tempo fa, aveva interpretato un frammento del brano musicale di grande successo di Francesco Merola dal titolo ‘Parla cu ‘mmè’ (canzone dedicata a suo papà Mario Merola, Re della sceneggiata napoletana) e, anche in quel caso, il breve video è stato condiviso sui canali ufficiali di Luca Maris. È sempre un piacere constatare la stima, l’amicizia e l’effetto che i due artisti, rappresentanti della parte musicale bella di Napoli nel mondo, si dimostrano anche pubblicamente. Impossibile, d’altronde, dimenticare che Luca Maris all’età di 8 anni, in una festa di piazza ad Afragola, debuttò proprio grazie all’immenso Mario Merola, ricordato in questo breve video con grande affetto dal figlio. L’approdo su MTV USA ha segnato l’ennesimo successo per Luca Maris, passato nella sua carriera musicale da essere lo scugnizzo del Rione Salicelle a uno dei pochissimi artisti italiani a fianco di superstar musicali di livello mondiale. Link video YouTube di Francesco Merola: https://www.youtube.com/watch?v=NfF0pWka4fU