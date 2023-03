Francesco Da Vinci lancia Si te ne vaje, il nuovo singolo che piace agli ascoltatori delle piattaforme (VIDEO)

Il cantante e attore napoletano promuove il nuovo brano in collaborazione con il rapper O’Tsunami. La canzone prelude e annuncia dei cambiamenti come la decisione di adottare il nome d'arte davinci

E’ da alcune settimane che è in piattaforma Si te ne vaje, il nuovo singolo di Francesco Da Vinci, prodotto da Ryaan, in collaborazione con O’Tsunami, disponibile su tutte le piattaforme musicali.

In queste prime tre settimane Si te ne vaje sta riscuotendo successo dagli ascoltatori delle piattaforme. Piace perché è un brano orecchiabile in puro stile pop-urban spaziando dal napoletano all’italiano per raccontare di un amore affettuoso ma intaccato dalla distanza, valorizzato dall’intensità del ritornello melodico di Da Vinci e del graffiato rap di O’Tsunami.

Una nuova ricerca e l’essere semplicemente davinci

E’ stato il frutto di una lunga gestazione Si te ne vaje. E’ un singolo che prelude dei cambiamenti per il giovane cantante e attore napoletano: Francesco Da Vinci, decide di adottare un nome d’arte: davinci; scelta decisa dall’artista, come segno d’ apertura verso il cambiamento.

“In davinci è stato eliminato il mio nome di battesimo che, affiancava quello che è il mio essere. davinci è un’appartenenza, è la famiglia. davinci rappresenta il modo più diretto di comunicare, conciso e moderno. Sento, in questo modo, di rappresentare la versione 3.0 di una generazione di artisti che, mi ha preceduto” racconta poco prima di iniziare la nostra intervista su ZOOM.

Lui è figlio di Sal e nipote di Mario Da Vinci, appartiene alla terza generazione di uomini che hanno vissuto tra la musica e il teatro. Lui ci è cresciuto in teatro tanto che ancora oggi, insieme alla musica, continua a esserci nella sua vita, infatti, proprio a dicembre è stato all’Augusteo in Masaniello Revolution in cui ha diviso la scena con il padre.

Francesco Da Vinci alias davinci vuole fare sua la tradizione facendo lustro al cognome che porta ma vuole cercare una sua strada. Ricerca e sperimentazione nella musica è fondamentale per conquistare questo obiettivo. Per questa ragione Si te ne vaje è anche lo spartiacque verso una nuova dimensione musicale dove dominerà la melodia.

Contemporaneamente sta lavorando a un nuovo singolo che sarà lanciato tra qualche mese e sta lavorando a un nuovo album che uscirà nel corso del 2023. Con questi due progetti davinci dirà, per un po', arrivederci al pop-urban che l’hanno fatto conoscere fin dai tempi di The Voice Italy con il suo inedito L’ammore fa paura che gli ha fatto ottenere il contratto con la Universal.

Sarà una ricerca che lo avvicina al melodico in cui si immergerà sempre più nella scrittura anche dei testi e nella produzione.

Nel corso dello scorso anno, Francesco ha rilasciato alcuni singoli per mantenere alta la propria presenza sulle piattaforme, cosa che continuerà a fare anche con le prossime canzoni.

La recitazione

La musica ha un ruolo predominante nella sua vita, ma la recitazione resterà sempre una parte essenziale del suo percorso.

Dopo aver preso parte alla quarta stagione di “Gomorra” non solo come attore ma con 2 brani all’interno della colonna sonora della serie, non ha smesso di recitare anche in teatro, luogo dove non solo è cresciuto ma si è anche formato.

“Mi piacerebbe continuare a recitare. Qualora ci fosse la possibilità di poter fare anche qualche altra esperienza a livello cinematografico e serie Tv mi farebbe tanto piacere” confessa da vinci che l’anno prossimo riprenderà la tournée in giro per l’Italia con Masaniello Revolution “Io sono aperto a tutto. Mi piace recitare, mi piace cantare e per me, è bello variare, soprattutto, è bello fare esperienza, imparare, perché c'è sempre da imparare, soprattutto poi quando ti ritrovi a fianco di artisti importanti ho sempre da apprendere. Io oggi sono focalizzato sul progetto discografico, ma per me arriva sempre il di concentrarmi anche sul teatro così come arriverà l’opportunità di focalizzarmi sulla recitazione”.