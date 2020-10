Crisi cultura e spettacolo, l'annuncio della Regione: "Arrivano 15 milioni"

La Regione Campania stanzierà 15 milioni di euro per gli operatori dello spettacolo.

È Palazzo Santa Lucia a rendere noto il provvedimento, da inserirsi nelle misure a sostegno delle categorie maggiormente in difficoltà a causa dell'epidemia di Covid-19.

"Incrementato da 10 a 15 milioni il finanziamento destinato a contributi per gli Enti dello spettacolo - spiega la Regione - Parte un nuovo bando per un contributo 1000 euro ad attori, tecnici operatori del mondo dello spettacolo, dal cinema al teatro alle attività culturali, particolarmente colpito dalla crisi in questi mesi. Altri fondi per due milioni saranno destinati a questo settore".